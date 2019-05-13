Динамика российского авторынка в апреле 2019 года

В апреле 2019 года продажи новых автомобилей в России упали на 2,7% по сравнению с апрелем прошлого года. При этом массовый сегмент упал на 2,5%, премиальный – на 4%.

Продажи в массовом сегменте достигли 129 016 единиц, что составляет 91% от общего объема реализации. Стоит отметить, что среди ТОП-25 брендов-лидеров чуть меньше половины (12) показали рост продаж. На первом месте по темпам роста остается Geely – реализация автомобилей китайской марки выросла в 3,6 раза. Также хорошую динамику сохраняет китайский Haval (+185,8%). Из 13 брендов массового сегмента, продемонстрировавших снижение продаж, наибольший спад зафиксирован у японской Honda (-65,5%) и китайского Lifan (-62,2%).

Продажи автомобилей премиум-сегмента в апреле снизились на 4% и составили 12 798 экземпляров (доля – 9%). Большинство представителей этого сегмента находятся «в плюсе» (8 из 14 марок). Самый большой рост продаж зафиксирован у smart, чья реализация увеличилась больше чем на четверть (+26%). Эксперты отметили, что за месяц бренд совершил настоящий рывок (в марте smart демонстрировал самое глубокое падение в премиум-сегменте). На 24% в апреле выросли продажи Genesis, на 22% – у Jeep.

Остальные марки демонстрируют более «скромные» показатели роста: от +2% (Mercedes-Benz) до +18% (Porsche). Падение наблюдается у шести брендов: Audi (-7%), Lexus (-22%), Land Rover (-29%), Cadillac (-37%), Jaguar (-60%) и Infiniti (-62%).

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