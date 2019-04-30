Российский авторынок в апреле показал падение

Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в апреле снизились на 2,7% до 148296 машин. Таким образом, после мартовского роста продажи новых машин вновь ушли «в минус», уже второй раз в этом году. По итогам четырех месяцев 2019 года российский авторынок составил 539946 автомобилей (-1%), гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.

Как отмечают в АЕБ, в апреле продажи снова шли не тем темпом, который позволил бы достичь высоких прошлогодних результатов, когда рынком демонстрировался последовательный двузначный рост. Напомним, согласно прогнозу АЕБ, в 2019 году российский авторынок может вырасти на 3,6% к прошлому году до 1,87 млн автомобилей.

Лидерство на российском авторынке удерживает АВТОВАЗ, реализовавший в апреле 32316 автомобилей LADA, что на 5% выше показателя годичной давности. Второе место по объему продаж заняла KIA – реализация 19819 машин (+1%) обеспечила корейской марке лидерство на рынке иномарок. Третью строчку сохраняет Hyundai с показателем 15379 проданных автомобилей, что на 3% меньше по сравнению с прошлым годом. Далее следует Renault – автомобили этой марки выбрали 12543 покупателя (+5%). Замыкает пятерку лидеров Volkswagen, чьи продажи составили 9551 машину (+7%).

В ТОП-10 самых продаваемых марок по итогам апреля также вошли Toyota (8466 шт., -4%), Skoda (7359 шт., +16%), ГАЗ (5424 шт., +1%), Ford (3752 шт., -23%) и Mercedes-Benz (3456 шт., +2%).

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