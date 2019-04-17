У каких брендов выше доля продаж автомобилей российской сборки?

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» установили, что на долю автомобилей локальной сборки приходится 85% всего объема рынка новых легковых машин в России. Теперь мы решили рассмотреть, как этот показатель может меняться в зависимости от того или иного бренда.

Вполне естественно, что отечественные LADA и УАЗ имеют здесь 100%-ный результат. Помимо них, в эту категорию также попадают корейские KIA и Hyundai, американский Ford (важное уточнение: пока), японский Datsun и китайские Lifan, FAW, Brilliance. Понятно, что почти все они отличаются рыночными объемами, но продают то, что произвели в нашей стране.

Очень близки к ним такие марки как Renault, Skoda, Nissan, Mazda, Chevrolet, Genesis и Changan. От 90% до 99% реализуемых ими машин – российской сборки.

85% проданных легковых автомобилей Volkswagen были выпущены на заводах в Калуге и Нижнем Новгороде, причем этот показатель соответствует общероссийскому. У Chery и Mitsubishi он равен 78% и 72% соответственно, а у Toyota (65%) две машины из трех проданных были локальной сборки.

У немецкого премиум-бренда BMW (47%) доля продаж автомобилей российского производства близка к половине. Еще ниже данный результат у французских Citroen (36%) и Peugeot (21%), т.е. это практически каждый третий и каждый пятый соответственно. У Audi он и вовсе близок к нулю – 6%.

А вот целый ряд производителей продают в России только импортируемые автомобили (см. картинку). Впрочем, их компанию скоро должны покинуть немецкий Mercedes-Benz и китайский Haval, которые построили собственные автозаводы в нашей стране.

Быстро узнать стоимость автомобиля на рынке можно с помощью калькулятора «Оценить авто».