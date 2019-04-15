16.04.19 Прочитали 1782 раз

85% продаваемых автомобилей в России – локальной сборки

85% продаваемых автомобилей в России – локальной сборки

Обзор автомобильного рынка России
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Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», на долю новых легковых автомобилей, произведенных в нашей стране, по итогам 1 квартала 2019 года пришлось 85,1% российского рынка. Отметим, что данный показатель учитывает продажи машин как традиционных отечественных брендов, так и иномарок локальной сборки.

Из импортной продукции россияне предпочитают автомобили, собранные в Германии (рыночная доля – 6%) и Японии (4%). Также здесь стоит отметить легковые машины, выпущенные в Великобритании, Китае, Таиланде, Белоруссии и США. Автомобили из этих стран в первые три месяца нынешнего года заняли от 0,5% до 1% рынка РФ.

Быстро узнать стоимость автомобиля на рынке – с помощью калькулятора «Оценить авто».

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии легковые автомобили продажи производство

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