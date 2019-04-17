Каких моделей LADA может лишиться Евросоюз?

Аналитическому агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе АВТОВАЗа подтвердили, что компания планирует временно покинуть европейский рынок. Между тем, мы решили узнать, сколько автомобилей LADA и каких моделей было поставлено в страны Европейского Союза в 2018 году.

Так, за весь прошлый год объем экспорта легковых машин отечественной марки в Евросоюз составил 5,1 тыс. единиц. При этом 63% от указанного количества пришлось на Латвию (3213 шт.). Также из стран бывшего СССР здесь присутствуют и другие прибалтийские республики – Эстония (333 шт.) и Литва (132 шт.). Напомним, что все они теперь являются членами ЕС. Из других же таких государств выделяются еще Словакия (609 шт.), Венгрия (454 шт.) и Болгария (306 шт.). Необходимо отметить, что это объемы экспортных поставок, а не фактические продажи.

Среди моделей LADA, которые экспортируются в Евросоюз, самой популярной является внедорожник 4х4 с долей более 70%. В 2018 году в страны ЕС было отправлено 3822 автомобиля этого семейства, из которых 3631 экземпляр – это 3-дверная версия, а 191 – 5-дверная. Чуть более 1,2 тыс. единиц в объеме экспорта LADA в ЕС составило семейство Vesta, причем универсалы здесь имеют почти трехкратное превосходство над седанами (900 и 308 шт. соответственно).

Официальный комментарий пресс-службы АВТОВАЗа, который был нам предоставлен, таков: «В связи с ужесточением экологических норм в европейских странах мы корректируем нашу экспортную активность в этом регионе. Несомненно, что в какой-то момент нам придется покинуть их на некоторое время. Тем не менее, у нас есть планы создать в тесном сотрудничестве с нашими партнерами из Альянса глобальную модель и вернуться на эти рынки».

Получается, что LADA уходит с европейского рынка на некоторое время. По всей видимости, такое решение связано со вступлением в силу 1 сентября прошлого года стандарта WLTP, соответствие которому, скорее всего, потребует в дальнейшем дополнительных финансовых вложений. А учитывая тот факт, что продажи автомобилей LADA в Евросоюзе очень малы (их доля составляет заметно ниже 0,1% всего рынка), то компания, как считают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», приняла логически верное решение.

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