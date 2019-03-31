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ТОП-10 марок по продажам автомобилей с АКП в 2018 году

ТОП-10 марок по продажам автомобилей с АКПП в России

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Рынок легковых автомобилей в России. Итоги 2018 года, тенденции и перспективы

11.02.19

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Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели исследование российского авторынка по итогам 2018 года и определили десятку марок-лидеров по продажам новых легковых автомобилей с автоматической коробкой передач (АКП). При этом здесь мы учитывали не только классические «автоматы», но также вариаторы и «роботы».

За прошедший год больше всего таких автомобилей реализовали российские дилеры KIA: из 227,6 тыс. машин - 182,4 тыс. были с автоматическими коробками передач. Доля таких автомобилей в структуре общих продаж корейской марки составила 80%. Это ниже, чем у немецких Mercedes-Benz и BMW, где все 100% автомобилей реализуются в России только с «автоматом», но в количественном отношении их продажи имеют меньшие объемы (36,2 и 35,6 тыс. шт.). Поэтому они заняли в рейтинге лишь 9 и 10 позиции соответственно.

Высокую долю реализованных машин с АКП имеют также японские марки Toyota (94%; 101,5 тыс. шт.; 3 место в рейтинге) и Mitsubishi (87%; 39,7 тыс. шт.; 7 место). В продажах Hyundai «автомат» занимает 76%, и по объему реализации таких автомобилей (134,8 тыс. шт.) корейская марка располагается на 2 месте. Свыше 60% этот показатель у Volkswagen (66%; 71,3 тыс. шт.), Nissan (64%; 51,8 тыс. шт.) и Skoda (63%; 51,4 тыс. шт.). Самая маленькая в ТОП-10 доля рынка автомобилей с АКП – у французской марки Renault (27%). При этом объемы ее продаж с «автоматом» в количественном отношении сопоставимы с тем, что имеет Mercedes – 36,2 тыс. шт.

Напомним, что ранее специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» также определили десятку марок-лидеров по доле продаж SUV на российском рынке.

, источник: www.autostat.ru

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