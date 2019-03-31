ТОП-10 марок по продажам автомобилей сегмента SUV в 2018 году

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели исследование российского авторынка по итогам 2018 года и определили десятку марок-лидеров по продажам новых легковых автомобилей сегмента SUV.

За прошедший год больше всего кроссоверов и внедорожников реализовали российские дилеры Hyundai – 99,2 тыс. единиц. Причем доля автомобилей SUV в структуре общих продаж корейской марки составила 56%. Она ниже, чем у японских Mitsubishi (93%), Nissan (82%), Mazda (77%) и Toyota (60%), но в количественном выражении продажи их кроссоверов и внедорожников имеют меньшие объемы (42,4 тыс. шт.; 66 тыс. шт.; 24,3 тыс. шт. и 65,5 тыс. шт. соответственно).

У KIA на долю SUV приходится примерно каждый пятый проданный автомобиль (доля – 22%; 51,1 тыс. шт.). При этом корейский производитель является лидером по реализации машин среди иностранных брендов. Выше него только отечественная LADA, у которой менее чем каждый десятый проданный автомобиль (доля – 9%; 32,9 тыс. шт.) относится к сегменту SUV. В ТОП-10 самую высокую долю продаж таких машин имеет Chevrolet – 99%. И это исключительно за счет внедорожника Niva (29,9 тыс. шт.): в 2018 году марка была представлена на российском рынке преимущественно одной моделью.

Отметим также, что у французской Renault на долю сегмента SUV приходится каждый второй проданный автомобиль (доля – 53%; 72,4 тыс. шт.), а у Volkswagen – каждый третий (доля – 37%; 39,8 тыс. шт.). На российском рынке есть бренды, в продажах которых SUV в 2018 году занимали 100% (Land Rover, Suzuki и др.), однако общие объемы реализованных ими в прошлом году кроссоверов и внедорожников ниже, чем у тех, кто вошел в ТОП-10.