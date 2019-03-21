В 2018 году россияне приобрели порядка 1 млн автомобилей с АКП

За весь прошлый год в России было реализовано 941 тыс. новых легковых автомобилей, оснащенных автоматической трансмиссией, что составляет 56,3% всего объема российского рынка. Такие данные содержатся в отчете «Рынок легковых автомобилей в России. Итоги 2018 года, тенденции и перспективы», подготовленном специалистами аналитического агентства «АВТОСТАТ».

Больше всего россияне купили автомобилей с классическими «автоматами» - 762,7 тыс. единиц, или 45,6% от общего объема реализации. Машины с вариаторами (128,7 тыс. шт.) заняли 7,7% рынка. На долю автомобилей, оснащенных роботизированной трансмиссией, пришлось 3% от всех продаж, или 49,6 тыс. экземпляров.

Как отмечают эксперты, уже третий год подряд продажи автомобилей с АКП в нашей стране превышают реализацию машин с механической трансмиссией. Так, в 2018 году на долю последних пришлось лишь 43,7% от общего объема рынка.