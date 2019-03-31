Лидеры авторынка России в феврале 2019 года

В феврале 2019 года продажи новых легковых автомобилей и LCV в нашей стране, по данным АЕБ, составили 128 406 единиц – на 3,6% меньше, чем в феврале 2018 года.

ТОП-10 производителей традиционно возглавляет альянс Renault-Nissan-Mitsubishi, реализовавший в последний зимний месяц 47 383 автомобиля, что соответствует доле рынка 36,9%. Напомним, здесь же учитываются и продажи марки LADA, поскольку АВТОВАЗ является участником данного альянса.

На втором месте находится KIA-Hyundai с результатом 32 280 проданных экземпляров и рыночной долей 25,1%. Третью строчку занимает Volkswagen Group с объемом 15 000 автомобилей и долей 11,7%. Таким образом, эти группы вместе занимают свыше 70% российского авторынка.

Из десяти представленных групп автопроизводителей рыночный рост отмечен у шести, а еще четверо продемонстрировали падение в диапазоне от -4,3% (Mercedes-Benz) до -45,2% (Ford). В то же время максимально высокий рост второй месяц подряд показывает немецкая BMW Group, в феврале ее продажи увеличились на 20,1%.

Лидерство среди моделей удерживает LADA Granta, реализация которой в феврале составила 10 574 автомобиля (+54,1%). Вторая строчка рейтинга принадлежит также отечественной модели - LADA Vesta. Ее объемы продаж снизились по сравнению с прошлым годом (-5,9%) и составили 7 960 автомобилей. На третьей позиции - корейский KIA Rio c показателем 7 102 единицы (- 20,9%). Hyundai Сreta c 6 085 экземплярами (+2,5%) занимает четвертое место, а на пятой строчке рейтинга - Hyundai Solaris (4 449 автомобилей; -3,3%).

Отметим, что в феврале «в минус» ушли 12 моделей из числа тех, что входят в ТОП-20. Самое большое падение продаж отмечается у Renault Duster (-34,6%), а максимальный рост зафиксирован у Hyundai Tucson (+62,9%).