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Структура российского авторынка: что изменилось за 10 лет?

Структура российского авторынка: что изменилось за 10 лет?

Обзор автомобильного рынка России

29.12.18

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Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 2018 году в России было реализовано 1,67 млн новых легковых автомобилей. По сравнению с уровнем 2008 года, когда наш рынок установил один из своих рекордов (2,74 млн шт.), это на 40% ниже. Но куда интереснее смотреть, как поменялась его структура.

Так, 10 лет назад россияне отдавали предпочтение автомобилям сегмента С, на долю которых приходилось более 40% рынка. И нефть тогда стоила дороже; и рубль был куда крепче, чем сейчас; и автомобили были доступнее… Вот и среди иномарок бестселлером тогда был Ford Focus, который сейчас даже в ТОП-20 не попадает.

Понятно, что цены нынче не те, что в 2008-м, но и наши предпочтения тоже менялись. На рынке появились «бюджетные иномарки» и «доступные кроссоверы», которые попросту съели С-класс, оставив ему сегодня всего лишь около 7% рынка. И если сегмент В за это время нарастил свою долю на 10 процентных пунктов, то у SUV она выросла более чем вдвое!

Кроссоверы и внедорожники второй год подряд лидируют на российском рынке с долей свыше 40%, причем она еще и растет: в 2017 году составила 41,9%; в 2018-м – 43,6%. Сегодня в линейке каждого производителя есть не одна такая модель, а некоторые делают ставку исключительно на SUV. Да и Hyundai Creta, который на протяжении двух лет становится самым продаваемым кроссовером в стране, занимает четвертое место в общем рейтинге моделей. Похоже, для SUV это не предел и в обозримом будущем сегмент может достичь 50%-ной доли рынка. Наши плохие дороги будут ему только в помощь!

Ну, а что же остальные сегменты? D-класс чуть улучшил свои позиции – ниже 5% он не опускается, но и выше 6% пока не поднялся. Резко сдал А-класс – с 2,3% в 2008-м до нынешних 0,3%. Маленькие автомобили сейчас покупать невыгодно – денег не сэкономишь, да и не осталось в этом сегменте выбора.

У автомобилей Е-класса мы тоже отмечаем более чем двукратное падение рыночной доли (с 2,8% до 1,2%), пикапы остались при своих 0,7%, зато вдвое выросла доля у сегмента LAV/MPV. Для удобства сюда мы отнесли минивэны, компактвэны и универсалы повышенной вместимости, которые теперь занимают 4% российского рынка. Увеличение доли этого сегмента во многом связано с удачным появлением на рынке модели LADA Largus.

Что будет дальше? По сути, на нашем рынке сейчас два крупных сегмента – SUV и B. Суммарно им принадлежит 80% от общих продаж. Вероятно, такое соотношение в ближайшие годы и сохранится.

, источник: www.autostat.ru

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