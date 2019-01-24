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Лидеры авторынка Украины в 2018 году

Авторынок Украины в 2018 году

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Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», продажи новых легковых автомобилей на Украине по итогам 2018 года достигли 77 448 единиц, что на 3,2% меньше, чем в 2017 году.

Лидером местного рынка стала японская марка Toyota, которая за год сумела реализовать 9 475 автомобилей, что на 0,3% меньше, чем в 2017 году. Французский бренд Renault занял вторую позицию с результатом 9 399 экземпляров (-0,2%). Таким образом, на эти две марки приходится почти четверть украинского рынка. Далее следует японский Nissan (5 403 шт.; +24,2%). Замыкают пятерку лидеров чешская Skoda (5 284 шт.; -6,2%) и корейский Hyundai (4 842 шт.; +13,7%).

Самой продаваемой моделью в соседней стране по итогам 2018 года стал кроссовер Renault Duster, объем реализации которого достиг 3 391 автомобиля. На вторую строчку рейтинга опустился лидер 2017 года - кроссовер KIA Sportage, результат которого составил 3 095 шт. Следующие три позиции занимают Toyota RAV4 (2 453 шт.), Renault Logan (2 357 шт.) и Hyundai Tucson (2 195 шт.).

, источник: www.autostat.ru

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