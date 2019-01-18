ТОП-10 самых продаваемых новых иномарок в России

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» составили рейтинг самых продаваемых новых иномарок в России по итогам 2018 года. Лидером этого рейтинга стал KIA Rio, который при этом занял третье место в списке самых популярных моделей в целом по рынку. В прошлом году показатель корейского бестселлера составил 100,1 тыс. единиц, что на 3,6% больше, чем в 2017 году.

На втором и третьих местах, с большим отрывом от лидера, располагаются также «корейцы» - кроссовер Hyundai Сreta, результат продаж которого достиг 67,6 тыс. автомобилей (+22,2%), и седан Hyundai Solaris, реализация которого снизилась на 4,4% (до 65,6 тыс. шт.). Четвертая позиция – у немецкого седана Volkswagen Polo (59,5 тыс. шт.; +22,3%), а замыкает пятерку лидеров французский кроссовер Renault Duster (41,4 тыс. шт.; -5,5%).

В ТОП-10 российского рынка новых иномарок в минувшем году также попали: Skoda Rapid (35,1 тыс. шт.; +19,2%), Toyota Camry (33,7 тыс. шт.; +19,5%), Volkswagen Tiguan (33,5 тыс. шт.; +21,2%), KIA Sportage (32,7 тыс. шт.; +32,7%) и Renault Sandero (31,6 тыс. шт.; +4,5%).

Отметим также, что по итогам 2018 года продажи иномарок (с учетом LCV) в нашей стране в общей сложности составили 1,34 млн единиц (+13,1%). Большинство моделей первой десятки увеличили свои продажи в России по сравнению с предыдущим годом, а самый большой рост продемонстрировал кроссовер KIA Sportage (+32,7%).