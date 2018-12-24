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ТОП-10 моделей сегмента SUV в ноябре 2018 года

ТОП-10 SUV в ноябре 2018 года

Обзор автомобильного рынка России

30.11.18

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По оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», в ноябре текущего года в России было продано 68,5 тыс. новых кроссоверов и внедорожников, что на 12,1% превышает показатель ноября 2017 года. При этом доля сегмента SUV в общем объеме продаж остается стабильно высокой и составляет 43,9%. Всего же за 11 месяцев 2018 года было реализовано 656,2 тыс. автомобилей этого сегмента, что на 19,9% превышает результат годичной давности.

Лидерство среди моделей в ноябре сохраняет кроссовер Hyundai Creta с показателем 6 800 автомобилей (+18,1%). На втором месте по-прежнему находится Renault Duster (3 618 шт.; -16,3%). Третью строчку рейтинговой таблицы занимает Volkswagen Tiguan (3 487 шт.; +27,3%). На четвертую позицию, оттеснив конкурентов, взобрался KIA Sportage (3100 шт.), показав самый высокий в ТОП-10 рыночный рост (+50,1%). Замыкает пятерку лидеров LADA 4x4 (3095 шт.; +11,5%).

Отметим также, что большинство участников ноябрьского ТОП-10 демонстрируют положительную динамику продаж. Исключение составляют Renault Duster (-16,3%), Chevrolet Niva (-12,3%), а также Renault Kaptur (-3,3%).

Что касается итогов продаж за 11 месяцев 2018 года, то и здесь лидером с большим отрывом от других остается Hyundai Creta (62 339 шт.; +26,2%). На втором месте – Renault Duster (39 138 шт.; +0,3%), за которым следуют LADA 4x4 (30 135 шт.; +16,2%), Volkswagen Tiguan (29 928 шт.; +22,7%) и KIA Sportage (29 912 шт.; +33,4%).

По итогам января – ноября 2018 года большинство моделей тоже продемонстрировали положительную динамику, за исключением Chevrolet Niva (-7,5%) и Toyota RAV4 (-7,4%). Наилучшую динамику продаж за отчетный период показал Mitsubishi Outlander (+48%).

, источник: www.autostat.ru

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