Сколько автомобилей на тысячу жителей продается в России?

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело исследование рынка легковых автомобилей в России. Оно охватывало как новые машины, так и с пробегом, причем по всем федеральным округам страны. Согласно результатам исследования, за год (с ноября 2017-го по октябрь 2018 года) на тысячу россиян было реализовано 49 автомобилей, в т.ч. 11 новых и 37 с пробегом.

В зависимости от места проживания данный показатель может заметно отличаться. Так, в Санкт-Петербурге и Москве на тысячу жителей продается 21 и 19 новых машин соответственно, что существенно выше, чем в среднем по стране. При этом по автомобилям с пробегом показатели здесь будут ниже - 36 и 23 экземпляра соответственно. Как видно, в обоих столичных городах и соотношение между продажами подержанных и новых автомобилей не столь значительно, как в остальных регионах страны.

К примеру, на Дальнем Востоке традиционно наблюдается значительный перекос в сторону вторичного рынка, который в 16 раз превосходит первичный. Причем на 1000 жителей здесь реализуется 48 автомобилей с пробегом - больше, чем в других федеральных округах. А соответственно новых (3 шт. на 1000 чел.) - меньше, чем везде. По мере продвижения с востока на запад страны данное соотношение постепенно уменьшается. Хотя, например, на Юге и Северном Кавказе оно выше, чем в среднем по России.