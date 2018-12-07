Лидеры авторынка в ноябре 2018 года

В ноябре нынешнего года продажи легковых автомобилей и LCV в России составили 167,5 тыс. единиц – на 10,1% больше, чем в ноябре 2017 года. По итогам 11 месяцев в нашей стране было реализовано 1 млн 625,4 тыс. экземпляров, что на 13,7% больше, чем за январь – ноябрь прошлого года.

Свыше 70% российского авторынка принадлежит трем группам. Традиционно лидирует здесь альянс Renault-Nissan-Mitsubishi, реализовавший в ноябре 61,7 тыс. машин (+10,2%), что соответствует доле рынка в 36,9%. Напомним, что здесь учитываются и результаты продаж автомобилей LADA, т.к. АВТОВАЗ входит в состав данного альянса.

На второй строчке данного рейтинга находится KIA-Hyundai с результатом 37,1 тыс. проданных экземпляров (+17,7%) и рыночной долей 22,1%, а третью позицию занимает Volkswagen Group (20,7 тыс. шт.; доля – 12,3%) с наибольшим рыночным ростом в представленном рейтинге (+23,1%). А вот отрицательную динамику в прошлом месяце продемонстрировали три производителя: GAZ (-13,1%), Ford (-0,9%) и Mercedes-Benz (-9,8%).

Самой популярной моделью в ноябре стала LADA Granta, реализация которой составила 13,3 тыс. единиц. На вторую строчку сместился лидер октября – LADA Vesta (9,9 тыс. шт.), а замыкает первую тройку KIA Rio, владельцами которого стали 8,5 тыс. россиян. В ТОП-5 ноябрьских бестселлеров также попали две модели Hyundai – кроссовер Creta (6,8 тыс. шт.) и седан Solaris (5,4 тыс. шт.).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», из 20 моделей только 4 показывают в ноябре падение продаж, причем самое сильное – у Renault Duster (-16,3%). Остальные модели находятся в «плюсе», а наибольший рост показывает бизнес-седан Toyota Camry, реализация которого выросла на 81,3%.