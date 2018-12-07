 АВТОСТАТ | Лидеры авторынка в ноябре 2018 года

Отчет в фокусе

Все готовые отчёты

Горячая новость

BMW в ноябре стал лидером рынка премиум-сегмента в России
  • 7.12.18 - 10:28

    BMW в ноябре стал лидером рынка премиум-сегмента в России
Все новости

Исследования

Готовые отчёты

Все готовые отчёты

Видео

Интервью заместителя министра промышленности и торговли РФ Александра Морозова
  • 25.04.17

    Интервью заместителя министра промышленности и торговли РФ Александра Морозова
Все видео

Аналитика

  • 06 декабря

    Российский авторынок в ноябре вернулся к двузначному росту

    Продажи легковых автомобилей и LCV в стране выросли на 10%.

Вся аналитика

Свежая статья

Прибавить GAC. Как китайская автокомпания победит российские стереотипы («Российская газета»)
  • 07 декабря

    Прибавить GAC. Как китайская автокомпания победит российские стереотипы («Российская газета»)
Все статьи

07.12.18 Прочитали 198 раз

Лидеры авторынка в ноябре 2018 года

Лидеры авторынка России в ноябре 2018 года

Обзор автомобильного рынка России

30.11.18

PDF, 43 стр.

от 7 200 руб.

В корзину
Все ежемесячные обзоры

В ноябре нынешнего года продажи легковых автомобилей и LCV в России составили 167,5 тыс. единиц – на 10,1% больше, чем в ноябре 2017 года. По итогам 11 месяцев в нашей стране было реализовано 1 млн 625,4 тыс. экземпляров, что на 13,7% больше, чем за январь – ноябрь прошлого года.

Свыше 70% российского авторынка принадлежит трем группам. Традиционно лидирует здесь альянс Renault-Nissan-Mitsubishi, реализовавший в ноябре 61,7 тыс. машин (+10,2%), что соответствует доле рынка в 36,9%. Напомним, что здесь учитываются и результаты продаж автомобилей LADA, т.к. АВТОВАЗ входит в состав данного альянса.

На второй строчке данного рейтинга находится KIA-Hyundai с результатом 37,1 тыс. проданных экземпляров (+17,7%) и рыночной долей 22,1%, а третью позицию занимает Volkswagen Group (20,7 тыс. шт.; доля – 12,3%) с наибольшим рыночным ростом в представленном рейтинге (+23,1%). А вот отрицательную динамику в прошлом месяце продемонстрировали три производителя: GAZ (-13,1%), Ford (-0,9%) и Mercedes-Benz (-9,8%).

Самой популярной моделью в ноябре стала LADA Granta, реализация которой составила 13,3 тыс. единиц. На вторую строчку сместился лидер октября – LADA Vesta (9,9 тыс. шт.), а замыкает первую тройку KIA Rio, владельцами которого стали 8,5 тыс. россиян. В ТОП-5 ноябрьских бестселлеров также попали две модели Hyundai – кроссовер Creta (6,8 тыс. шт.) и седан Solaris (5,4 тыс. шт.).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», из 20 моделей только 4 показывают в ноябре падение продаж, причем самое сильное – у Renault Duster (-16,3%). Остальные модели находятся в «плюсе», а наибольший рост показывает бизнес-седан Toyota Camry, реализация которого выросла на 81,3%.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии продажи легковые автомобили модели-лидеры продажи. модели-лидеры лидеры авторынка рейтинг моделей рейтинг lada lada granta lada vesta kia kia rio renault duster renault toyota camry

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

 

Новости на тему

ТОП-10 самых продаваемых моделей на российском авторынке в ноябре

вчера, 14:08

Все новости

Статьи на тему

Vesta идет на обгон («РБК»)

11 сентября 2018

Все статьи

Инфографика на тему

ТОП-10 моделей сегмента SUV в октябре 2018года

30 ноября 2018

Вся инфографика
Загрузка...