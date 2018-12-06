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Динамика авторынка в ноябре 2018 года

Динамика авторынка России в ноябре 2018 года

Обзор автомобильного рынка России

30.11.18

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В последний месяц осени продажи новых автомобилей в России выросли на 10,1% по сравнению с ноябрем 2017 года. Оба сегмента – массовый и премиальный – тоже показали рост (на 10,9% и 13,9% соответственно).

Продажи машин массовых марок в ноябре 2018 года составили 147 175 единиц, что составляет 91,4% от общего объема реализации. Стоит отметить, что среди ТОП-25 брендов-лидеров 16 показали положительную динамику. Наибольший рост снова продемонстрировал Zotye – в прошлом месяце реализация автомобилей китайской марки выросла в 4,3 раза. Также высокую динамику показали еще два представителя КНР – Geely (+133%) и Haval (+125%). Впрочем, из девяти брендов, продемонстрировавших отрицательную динамику в массовом сегменте, наибольшее падение зафиксировано у китайской Chery (-50%).

Продажи автомобилей премиум-сегмента в ноябре нынешнего года увеличились на 13,9% и составили 13 869 единиц (доля – 8,6%). Большинство представителей этого сегмента находятся «в плюсе» (11 из 14 марок). Самый большой рост продаж наблюджается у Jeep, чья реализация выросла в 2,2 раза. Остальные марки демонстрируют более «скромные» показатели роста – от +5% (Lexus) до +64% (Volvo). А вот американский Cadillac сохраняет продажи на уровне ноября 2017-го. Падение же среди премиальных брендов за отчетный период отмечено только у двух: Mercedes-Benz (-2%) и smart (-84%).

, источник: www.autostat.ru

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