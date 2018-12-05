Российский авторынок в ноябре вырос на 10%

Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России по итогам ноября увеличились на 10,1% и составили 167494 машины. За одиннадцать месяцев 2018 года российский авторынок вырос на 13,7% до 1 млн 625 тыс. 351 автомобиля, гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.

Как отмечают в АЕБ, в ноябре продажи на автомобильном рынке продолжили демонстрировать уверенный рост. Как говорилось об этом ранее, можно ожидать похожий по темпу рост в декабре, так как покупатели будут спешить использовать преимущества предновогодних ценовых предложений, включая старую ставку НДС. Напомним, согласно обновленному прогнозу АЕБ, в 2018 году российский авторынок может вырасти на 13% к прошлому году до 1,8 млн автомобилей.

Лидерство на российском авторынке удерживает АВТОВАЗ, реализовавший в прошлом месяце 33663 автомобиля LADA, что на 15% выше показателя годичной давности. Второе место по объему продаж заняла KIA – реализация 21011 машин (+31%) обеспечила корейской марке лидерство на рынке иномарок. Третью строчку сохраняет Hyundai с показателем 15882 проданных автомобиля, что на 4% больше по сравнению с прошлым годом. Далее следует Renault – автомобили этой марки выбрали 13517 покупателей (+1%). Замыкает пятерку лидеров по-прежнему Volkswagen, чьи продажи составили 10179 машин (+13%).

В ТОП-10 самых продаваемых марок по итогам ноября также вошли Toyota (9986 шт., +16%), Skoda (8188 шт., +43%), Nissan (7548 шт., -2%), ГАЗ (5062 шт., +5%) и Ford (4878 шт., -1%).