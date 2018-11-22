 АВТОСТАТ | Из каких стран импортируются автомобили в Россию?

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Из каких стран импортируются автомобили в Россию?

Импорт легковых автомобилей в Россию

Импорт транспортных средств в Россию

28.09.18

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Все ежемесячные обзоры

По оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 9 месяцев 2018 года объем импорта легковых машин в Россию составил 173,7 тыс. единиц. При этом каждый третий автомобиль прибыл к нам из Японии (57,2 тыс. шт.), а каждый шестой – из Германии (27,7 тыс. шт.). Таким образом, на долю этих двух стран приходится примерно половина (48,9%) всего импорта.

Значительное число легковых машин завозится к нам из США (15,9 тыс. шт.) и Великобритании (12,6 тыс. шт.), доля которых составляет 9,1% и 7,2% соответственно. Замыкает пятерку лидеров среди стран-импортеров Таиланд (8,8 тыс. шт.). Также немало автомобилей прибывает в нашу страну из Турции, Словакии, Венгрии, Китая и Швеции.

Самым импортируемой в Россию моделью за отчетный период стал внедорожник Toyota Land Cruiser, показатель которого составил 10,7 тыс. экземпляров. На втором месте с 7,1 тыс. машин находится другой внедорожник японского бренда – Toyota Land Cruiser Prado. В тройку лидеров попал еще один «японец» – Lexus RX (6,8 тыс. шт.). Замыкают пятерку самых импортируемых автомобилей в нашу страну Mercedes-Benz GLC (4,9 тыс. шт.) и Toyota Corolla (4,8 тыс. шт.).

, источник: www.autostat.ru

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