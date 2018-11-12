Динамика авторынка в октябре 2018 года

В прошлом месяце продажи новых автомобилей в России выросли на 8% по сравнению с октябрем 2017 года. Оба сегмента – массовый и премиальный – показали рост на 9% и 8,6% соответственно.

Продажи машин массовых марок в октябре 2018 года составили 140 353 единицы, что составляет 91,5% от общего объема реализации. Стоит отметить, что среди ТОП-25 марок-лидеров 19 показали положительную динамику. Наибольший рост продемонстрировал Zotye – в прошлом месяце реализация автомобилей этой марки выросла в 3,6 раза. Также высокую динамику показали Haval (+117,0%) и Geely (+114,5%). А из шести брендов, продемонстрировавших отрицательную динамику в массовом сегменте, наибольшее падение зафиксировано у Citroen (-35,6%).

Продажи автомобилей премиум-сегмента в октябре нынешнего года увеличились на 8,6% и составили 13 109 единиц (доля – 8,5%). Большинство представителей этого сегмента находятся «в плюсе» (11 из 14 марок). Самый большой рост продаж у Jeep и Genesis, чья реализация выросла в 2,3 и 2,2 раза соответственно. Остальные марки демонстрируют более «скромные» показатели роста – от +1,8% (Audi) до +59,6% (Volvo). Падение среди премиальных марок за отчетный период отмечено у трех брендов: Smart (-78,2%), Lexus (-15,4%) и Cadillac (-5,3%).