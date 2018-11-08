Дают ли экономию моторные масла с низкой вязкостью для грузовых автомобилей?

Среди современных тенденций на рынке моторных масел в России эксперты отмечают стремление автовладельцев к экономии затрат. В качестве варианта экономии производители масел предлагают использовать масла с низкой вязкостью, мотивируя это тем, что, хоть они и дороже, но зато способны экономить топливо и увеличить интервалы по замене масла, а соответственно оптимизируют затраты на содержание и обслуживание автомобилей. Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» решили посмотреть, насколько это верно применительно к грузовому сегменту автотранспорта.

Согласно данным автопроизводителей, рекомендуемые интервалы замены моторного масла, в двигателях тяжелых грузовых автомобилей в Европе обычно достигают 100 - 150 тыс. км. Максимальный интервал замены масла в российских условиях, рекомендуемый производителями тяжелого грузового транспорта, заметно отличается. Он лежит в диапазоне от 20 до 80 тыс. км.

Наши эксперты просчитали примерные эксплуатационные затраты магистрального тягача, мотор которого работает на синтетическом масле 10W-40 и отдельно – на масле с низкой вязкостью 5W-30, производитель которого гарантирует экономию топлива 3%. Расчеты показали, что, залив в грузовой автомобиль масло с низкой вязкостью и переплатив за него в среднем 5400 рублей, на 150 тысячах пробега автовладелец тягача реально может сэкономить солидную сумму денежных средств (более 64 тыс. руб.) только на стоимости дизельного топлива.

Отметим сразу, что подобная картина сложилась только по использованию масел в тяжелых грузовых автомобилях на дальних перевозках. Что касается среднего и легкого коммерческого транспорта – здесь результаты по экономии или ее отсутствию могут сильно отличаться в зависимости от технических параметров автомобиля, его назначения и сферы использования. А в легковых автомобилях, как показали расчеты экспертов «АВТОСТАТ», экономии при использовании низковязкого масла и вовсе нет.