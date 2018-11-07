Дают ли экономию моторные масла с низкой вязкостью?

Среди современных тенденций на рынке моторных масел в России эксперты отмечают стремление автовладельцев к оптимизации затрат. В качестве вариантов экономии производители масел сегодня предлагают использовать масла с низкой вязкостью, мотивируя это тем, что, хоть они и дороже, но зато способны увеличить интервалы по замене масла, а соответственно оптимизируют затраты на содержание и обслуживание автомобилей. Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» решили посмотреть, так ли это.

Анализ результатов опросов автовладельцев, проведенных агентством в 2014 - 2017 гг., показал, что основная масса владельцев легковых автомобилей старается не нарушать рекомендованные производителями интервалы замены масла, которые составляют: в нормальных условиях эксплуатации – 15 тыс. км, в «особых» условиях – 7,5 тыс. км. Больше половины респондентов (55%) ответили, что меняют моторное масло, когда автомобиль прошел 10 тыс. км, 28% - делают это даже намного раньше. Лишь 3% доводят интервал по замене масла до величины, намного превышающей рекомендуемые производителями параметры. Средний интервал по замене масла составил 10,2 тыс. км.

Взяв этот показатель за основу для дальнейших расчетов, эксперты произвели несколько простых математических действий с такими данными, как средний расход бензина на 100 км и стоимость бензина, средняя стоимость обычного масла и масла с низкой вязкостью. Они рассчитали эксплуатационные затраты с учетом заявления производителей масел, что масла с низкой вязкостью на легковом автомобиле экономят 2% топлива. Таким образом, залив масло с низкой вязкостью, на 10 тысячах км в среднем мы экономим от 720 до 900 рублей. Однако с учетом более высокой цены таких масел, фактической экономии нет: она вся съедается разницей в цене.

Таким образом, использование в целях экономии масел с низкой вязкостью на поверку оказалось мифом. Отметим сразу, что подобная картина сложилась только по использованию масел в легковых автомобилях. В коммерческом транспорте, например, на магистральных тягачах, она совершенно иная.