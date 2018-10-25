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Динамика продаж автомобилей по сегментам за 9 месяцев 2018 года

Динамика продаж по сегментам за 9 месяцев 2018 года

В период с января по сентябрь нынешнего года продажи новых легковых автомобилей в России составили 1 млн 208,8 тыс. единиц, показав рост на 15,4% по сравнению с результатом годичной давности. Примечательно то, что положительная динамика зафиксирована во всех сегментах без исключений.

Наибольший рост отмечен в сегменте MPV – за 9 месяцев 2018 года он вырос на 66,3%. В тройку сегментов-лидеров по динамике также попадают LAV (+51,4%) и A (+48,7%).

Особенно важным для рынка является положительная динамика в сегментах SUV и B, на которые за отчётный период пришлось более 80% от всего объема реализации новых автомобилей. Так, за 9 месяцев нынешнего года россияне приобрели 521,9 тыс. новых SUV и 455,6 тыс. автомобилей сегмента B.

Среди самых продаваемых кроссоверов и внедорожников лидирует Hyundai Creta (49,7 тыс. шт.; +33,6%). Далее следуют Renault Duster (31,6 тыс. шт.; +3,3%) и KIA Sportage (24,6 тыс. шт.; +34,5%). В сегменте B лидируют LADA Vesta (76,2 тыс. шт.; +39,4%), KIA Rio (75,1 тыс. шт.; +2,1%) и LADA Granta (70,2 тыс. шт.; +3,7%).

На С-класс пришлась доля в 6,7%. За отчётный период реализация таких машин достигла 80,8 тыс. единиц, показав рост на 5,1%. Лидерами здесь являются лифтбек Skoda Octavia (17,7 тыс. шт.; +7%), KIA Ceed (15,2 тыс. шт.; +32,9%), Nissan Almera (11,2 тыс. шт.; -2,4%), российское производство которого завершилось в этом месяце. 

Доля D-класса за январь - сентябрь текущего года составила 5,2%, что эквивалентно реализованным 63,2 тыс. единиц (+21,1%). Первенствует здесь бизнес-седан Toyota Camry с результатом 23 тыс. автомобилей (+7,7%).

Доля каждого из оставшихся сегментов составляет менее 3%. Стоит отметить, что наименьший этот показатель традиционно имеет А-класс (0,3%).

, источник: www.autostat.ru

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