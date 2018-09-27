Какие автомобили с пробегом покупают в городах-миллионниках РФ?

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за период с января по август 2018 года в России было продано 3,5 млн подержанных легковых автомобилей. При этом в 16 городах с населением свыше 1 млн жителей лидерами вторичного рынка являются всего лишь 7 моделей.

Так, Ford Focus чаще других выбирают на вторичных рынках 6 городов. Прежде всего, это Москва – объем реализации данной модели в столице за 8 месяцев составил 5974 единицы, а рыночная доля достигла 3,2%. Кроме этого, Ford Focus с пробегом лидирует в Санкт-Петербурге (5078 шт.; доля – 4,1%), Екатеринбурге (1007 шт.; 3,2%), Воронеже (782 шт.; 3,5%), Челябинске (736 шт.; 3%) и Нижнем Новгороде (720 шт.; 2,7%).

Toyota Corolla по итогам января – августа нынешнего года стала лидером вторичного рынка в Новосибирске (1833 шт.; 4,1%), Омске (1191 шт.; 4%) и Красноярске (1146 шт.; 4%).

Хэтчбек LADA 2114 чаще всего перепродавали в Казани (907 шт.; 3,7%) и Перми (566 шт.; 3,2%). Также отечественная модель с пробегом, но седан LADA 2170, оказывается в приоритете у жителей Самары (770 шт.; 3,1%).

Daewoo Nexia популярнее всего на вторичных рынках Волгограда (604 шт.; 3%) и Уфы (767 шт.; 3,2%). В Ростове-на-Дону предпочитают Hyundai Accent (1257 шт.; 5,4%). А вот жители нового российского города-миллионника – краснодарцы – чаще всего выбирали другую модель Hyundai –Solaris (820 шт.; 2,7%).