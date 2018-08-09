Какие автомобили с АКП покупают россияне?

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», самым популярным в России новым легковым автомобилем с автоматической трансмиссией, как и год назад, остается KIA Rio. За 6 месяцев 2018 года эта модель разошлась тиражом в 32,7 тыс. единиц – почти на 30% больше, чем в январе – июне 2017-го.

На второй позиции находится кроссовер Hyundai Creta – за полгода россияне приобрели 24,1 тыс. экземпляров этой модели с «автоматом» (+30,5%). Замыкает тройку лидеров нашего рейтинга еще одна модель Hyundai – седан Solaris (23 тыс. шт.;+17%). Далее следуют кроссоверы Volkswagen Tiguan (14,5 тыс. шт.; +34,6%) и KIA Sportage (14,4 тыс. шт.; +37,6%).

На шестой позиции располагается бизнес-седан Toyota Camry, показатель которого составил 13,9 тыс. единиц (-0,7%), на седьмой – седан Volkswagen Polo (12,7 тыс. шт.; +8,4%). Затем следует кроссовер Toyota RAV4, реализация которого составила 12 тыс. единиц, показав падение на 20,7%. Девятое место в рейтинге занимает кроссовер Mitsubishi Outlander (11,3 тыс. шт.; +54,5%). Замыкает ТОП-10 самых популярных автомобилей с АКП в России кроссовер Mazda CX-5 с результатом 10 тыс. единиц (+27,2%).

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», за 6 месяцев 2018 года в России было реализовано около 440 тыс. новых легковых автомобилей, оснащенных автоматической трансмиссией (включая классические «автоматы», «роботы», вариаторы и т.п.). Это на 22% больше, чем в январе – июне прошлого года.