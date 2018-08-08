 АВТОСТАТ | ТОП-10 марок по продажам автомобилей с АКП в 1 полугодии

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ТОП-10 марок по продажам автомобилей с АКП в 1 полугодии

АКП

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», за 6 месяцев 2018 года в нашей стране было реализовано около 440 тыс. новых легковых автомобилей, оснащенных автоматической трансмиссией. Эксперты агентства составили рейтинг марок, которые больше всех продают легковые автомобили, оснащенные автоматической трансмиссией (сюда относятся как классические «автоматы», так и «роботы», вариаторы и т.п.).

Лидером рейтинга является корейский бренд KIA, реализовавший за 6 месяцев 2018 года 87,4 тыс. автомобилей. На второй позиции тоже находится корейская марка – Hyundai, с результатом 65,2 тыс. экземпляров. Замыкает тройку лидеров японская Toyota, которая продала в нашей стране 44,1 тыс. новых легковых автомобилей с АКП.

Далее в рейтинге следуют Volkswagen (32,5 тыс. шт.) и Nissan (24,1 тыс. шт.). Кроме них, в ТОП-10 марок по продажам машин с автоматической трансмиссией в России по итогам 1 полугодия 2018 года также попали: Skoda (21,4 тыс. шт.), Renault (18,8 тыс. шт.), Mercedes-Benz (17,6 тыс. шт.), Mitsubishi (17,2 тыс. шт.) и BMW (17 тыс. шт.).

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии продажи легковые автомобили акпп акп kia hyundai toyota volkswagen nissan skoda renault mercedes-benz mitsubishi bmw

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