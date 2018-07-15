 АВТОСТАТ | Ключевые показатели российского парка грузовиков

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Ключевые показатели российского парка грузовиков

Ключевые показатели российского парка грузовиков

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в России насчитывается 3,7 млн единиц среднетоннажных (CV) и крупнотоннажных (HCV) грузовых автомобилей (на 1 января 2018 года).

Российский грузовой парк является довольно старым – 65% автомобилей находятся в возрасте старше 15 лет. А так как в нём есть немало машин, выпущенных еще в советский период, доля иномарок здесь невелика – всего 31%. Говоря о владельцах, можно отметить, что более половины (53%) парка принадлежит юридическим лицам. Доля дизельных автомобилей составляет 67%, при этом экологическим стандартам «Евро-5» (и выше) соответствуют только 3,5% машин.

Самый крупный из региональных парков грузовой техники находится в Москве, где числится 167,8 тыс. таких автомобилей. В парке Подмосковья их насчитывается 151,3 единиц. Из нестоличных регионов самым крупным парком грузовиков обладает Краснодарский край (139,3 тыс. шт.). Еще в пяти субъектах РФ (Ростовская и Иркутская области, Татарстан, Ханты-Мансийский АО, Новосибирская область) тоже зарегистрировано более 100 тыс. грузовых машин.

В марочном рейтинге лидирует КАМАЗ (883,4 тыс. шт.), на втором месте находится ГАЗ (755,1 тыс. шт.), а замыкает тройку лидеров ЗИЛ (537,5 тыс. шт.). Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что на первую тройку, состоящую из отечественных производителей, приходится порядка 60% от всего парка грузовых автомобилей в стране. Показатели составляют менее сотни тысяч единиц – при этом лучший результат у шведской марки Volvo, парк которой насчитывает 92,4 тыс. грузовиков.

Отметим, что более подробная информация о состоянии грузового автопарка содержится в маркетинговом отчете «Структура и прогноз парка коммерческих автомобилей в России», подготовленного аналитическим агентством «АВТОСТАТ».

, источник: www.autostat.ru

Теги: марки-лидеры грузовые автомобили парк россия регионы-лидеры

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