В России возобновились программы льготного автокредитования и лизинга на новых условиях

Запуск правительственной программы поддержки авторынка ожидали 18 июля, однако она стартовала на несколько дней раньше. Сегодня, 14 июля, Минпромторг объявил, что возобновляет программы льготного автокредитоования и лизинга, причем, на новых условиях. Суммы, которые государство планировало выделить на эту статью расходов, были уже озвучены раньше: на льготное автокредитование - 10,2 млрд рублей, на льготный лизинг - 4,9 млрд рублей, сообщает «Коммерсант».
Новые условия подразумевают, что теперь скидка на аванс по кредиту выросла и составляет 20% стоимости автомобиля (а для машин, реализуемых на Дальнем Востоке - 25%, с учетом расстояния, которое приходится преодолевать для доставки машин из европейской части страны). Увеличилась и максимальная цена машины, которую можно приобрести с господдержкой - с 1,5 млн до 2 млн рублей.
Какие автомобили можно приобрести по программе господдержки? Список марок, которые могли принять участие в программе, заметно сократился - поскольку многие предприятия автопрома приостановили производство (Hyundai, Kia, Nissan, Volkswagen), а некоторые вынуждены были уйти (Renault). Не смогут воспользоваться льготами и покупатели китайских моделей Haval - завод в Туле хотя и продолжает работать, но ему не хватает необходимого количества баллов по локализации автокомпонентов. Поэтому льготы распространяются только на покупку моделей LADA, УАЗ и ГАЗ - в комплектациях «до 2 млн рублей».
Еще один важный момент: если эта госпрограмма, призванная простимулировать спрос, не успеет вычерпать все выделенные на нее ресурсы (по опыту прошлых лет, обычно средств хватало на несколько месяцев, но никак не на весь год) до осени, то под ее действие подпадает и покупка отечественного электромобиля Evolute. Производство и продажи электрокаров планируется на сентябрь, причем в кредит с господдержкой такой автомобиль обойдется с повышенной скидкой. Господдержка гарантирует скидку в 35% (но не более 925 тысяч рублей).
Что касается льготного лизинга, то здесь базовая скидка по программе составляет 10% от стоимости автомобиля (но не более 500 тысяч рублей) и распространяется на все легковые, легкие коммерческие и грузовые автомобили российского производства марок «УАЗ», LADA, «ГАЗ», «КАМАЗ», «Урал».
В Минпромторге еще при обсуждении госпрограммы подсчитали, что благодаря ей получится простимулировать в 2022 году покупку почти 80 тысяч автомобилей. Из них не менее 50 тысяч экземпляров - по программе льготного автокредитования и не менее 25,7 тысячи единиц - по льготному лизингу. Таким образом, в прогнозе Правительства РФ говорится об ожидаемом годовом объеме продаж на российском рынке - в размере 750 - 800 тысяч штук.
Прогноз экспертов аналитического агентства «АВТОСТАТ» - от 500 до 700 тысяч новых легковых машин. Специалисты традиционно предлагают посмотреть пессимистичный, базовый и оптимистичный сценарий. Более подробная информация содержится в нашем отчете «Прогноз российского рынка новых легковых автомобилей на 2022 год (ежемесячный мониторинг)».
Фото: АВТОСТАТ