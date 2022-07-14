В России возобновились программы льготного автокредитования и лизинга на новых условиях

Запуск правительственной программы поддержки авторынка ожидали 18 июля, однако она стартовала на несколько дней раньше. Сегодня, 14 июля, Минпромторг объявил, что возобновляет программы льготного автокредитоования и лизинга, причем, на новых условиях. Суммы, которые государство планировало выделить на эту статью расходов, были уже озвучены раньше: на льготное автокредитование - 10,2 млрд рублей, на льготный лизинг - 4,9 млрд рублей, сообщает «Коммерсант».

Новые условия подразумевают, что теперь скидка на аванс по кредиту выросла и составляет 20% стоимости автомобиля (а для машин, реализуемых на Дальнем Востоке - 25%, с учетом расстояния, которое приходится преодолевать для доставки машин из европейской части страны). Увеличилась и максимальная цена машины, которую можно приобрести с господдержкой - с 1,5 млн до 2 млн рублей.

Какие автомобили можно приобрести по программе господдержки? Список марок, которые могли принять участие в программе, заметно сократился - поскольку многие предприятия автопрома приостановили производство (Hyundai, Kia, Nissan, Volkswagen), а некоторые вынуждены были уйти (Renault). Не смогут воспользоваться льготами и покупатели китайских моделей Haval - завод в Туле хотя и продолжает работать, но ему не хватает необходимого количества баллов по локализации автокомпонентов. Поэтому льготы распространяются только на покупку моделей LADA, УАЗ и ГАЗ - в комплектациях «до 2 млн рублей».