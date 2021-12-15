Какие факторы будут влиять на выдачу автокредитов в 2022 году

В рамках Autostat Analytiс Day, который проходит сегодня, 15 декабря, в формате онлайн, Владимир Шикин, заместитель директора по маркетингу АО "Национальное бюро кредитных историй", отметил главные тенденции на российском рынке автокредитования.

Он напомнил, что 2021 год был годом рекордов и сюрпризов. Автокредитование в очередной раз продемонстрировало, насколько оно связано с рынком новых автомобилей, с тем, что там происходит, и какое большое значение для него имеет помощь государства (господдержка), которая в этом году была. По предварительному прогнозу НБКИ, выдачи автокредитов по итогам этого года в штуках могут показать рост на уровне 11%, в рублях (денежный объем) - даже 45%. Конечно, в первую очередь такой рост в денежном объеме связан с увеличением суммы кредитов. Так, например, в октябре 2021 года средний размер автокредита больше 1 млн рублей был зафиксирован в 72 регионах РФ. Для сравнения: в октябре 2020 года такой показатель отмечен только в 6 субъектах. Таким образом, мы видим, что средний чек растет не только столице, но и в регионах.

Что касается других тенденций, Владимир Шикин выделил следующие:

- Мы долго жили со сниженной учетной ставкой, сейчас тренд сменился, ставки по кредитам в России растут, в ближайшие дни ожидается очередное их повышение.

- Автокредиты становятся менее интересны хорошим заемщикам, и это фактор, который в ближайшей перспективе будет нести риски для банков-кредиторов.

- Доля заявок по кредитам на б/у автомобили превысила 50% (и это еще одна новая тенденция).

- Увеличение веса онлайн заявок на кредиты - как на рынке новых автомобилей, так и на рынке машин с пробегом. Это долгосрочный тренд.

- Формирование качественных кредитный портфелей у кредиторов.

- Персональный кредитный рейтинг (ПКР), который применяют в НБКИ для оценки надежности потенциального заемщика, в этом году особенно ярко продемонстрировал свою состоятельность, даже на фоне общей тенденции к снижению одобрений по кредитным заявкам.

Какие факторы, кроме повышения учетной ставки ЦБ, будут влиять на автокредитование в 2022 году:

- концентрация на рисках,

- работа с клиентской базой (развитие экосистем),

- онлайн каналы обслуживания,

- снижение информационного дисбаланса между кредитором и заемщиком - предоставление ПКР,

- усиление дифференцированного подхода в определении условий кредитования.

В ходе форума со своими прогнозами выступили также представители ведущих банков, активно работающих на рынке автокредитов.

Финалом мероприятия стало награждение победителей премии «Стоимость владения автомобилем - 2021» (ТСО*), учрежденной агентством «АВТОСТАТ». Подробности - в пресс-релизе.

* ТСО - Total Cost of Ownership