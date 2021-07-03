На покупку новых автомобилей в России потрачено более 1,2 трлн рублей

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», в январе – мае 2021 года на покупку новых легковых автомобилей россияне потратили 1 трлн 240 млрд рублей. Это на 55% больше, чем за тот же период прошлого года.

Как отмечают эксперты агентства, рост емкости рынка в денежном выражении объясняется увеличением как средневзвешенной цены, так и продаж новых машин (подробности – здесь).

Больше всего денег за отчетный период было потрачено на покупку машин корейской марки KIA – 140 млрд рублей. Второе место в данном рейтинге занимает отечественная LADA с результатом в 118 млрд рублей. На третьем находится немецкий бренд Mercedes-Benz (115 млрд руб.).

Чуть меньше жители нашей страны потратили на то, чтобы стать обладателями новых легковых автомобилей Toyota и BMW (113 млрд и 110 млрд руб. соответственно). Отметим еще и корейскую марку Hyundai (103 млрд руб.), которой тоже удалось преодолеть отметку в 100 млрд рублей. На покупку машин каждого из оставшихся брендов было потрачено меньше.

Как дальше будет складываться ситуация с финансовыми инструментами рынка? Об этом и многом другом рассказали эксперты в рамках ежегодного форума «FinAuto-2021», который провело агентство «АВТОСТАТ». Видеозапись прошедшего мероприятия можно получить по ссылке.

Фото: Бизнес Кар