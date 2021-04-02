FinAuto-2021: сколько потратили россияне на новые автомобили?

Покупка новых легковых автомобилей в январе – феврале обошлась жителям нашей страны в 385 млрд рублей. Это установили эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в ходе подготовки к форуму автобизнеса «FinAuto-2021. Финансовые инструменты рынка», который пройдет 21 апреля.

Эксперты отмечают, что достигнутый результат на 9% выше, чем за 2 месяца 2020 года (353 млрд руб.). И это, конечно, связано с продолжающимся ростом цен на автомобили.

Около половины (49%) потраченных денег приходится на продукцию пяти марок. Лидирует тут корейская KIA, автомобили которой россиянам в 45 млрд рублей. На втором месте – баварский премиум-бренд BMW (38 млрд руб.), на третьем – японская Toyota (37 млрд руб.). Еще 36 млрд рублей было затрачено на покупку новых легковых автомобилей LADA, а 32 млрд – на Hyundai.

Что будет в дальнейшем происходить с финансовой емкостью авторынка РФ? Об этом и многом другом расскажут эксперты на форуме автобизнеса «FinAuto-2021. Финансовые инструменты рынка». Зарегистрироваться на форум можно по ссылке.