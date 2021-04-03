Год пандемии: на сколько стали дороже бестселлеры российского авторынка? («Автостат»)

Совсем недавно на календаре была отмечена незаметная, но важная дата – год с момента введения в России карантинных мер по противодействию COVID-19. А еще март 2020-го запомнился внезапным скачком курса доллара и евро, случившимся из-за обвала нефтяных котировок. Все это напрямую сказалось на ценах автомобилей, рост которых длится и поныне. Эксперты агентства «АВТОСТАТ» разбирались, как подорожали за год самые популярные автомобили российского рынка. Иномарки «скромнее» наших Как гласят данные мониторинга сайта «Цена Авто», в двадцатке наиболее популярных моделей рост цен варьировался от 4,5% у седана Hyundai Solaris до 32,9% у Volkswagen Polo. В рублевом эквиваленте этот «коридор» составил 34 – 230 тыс. руб.

Интересно, что в тройке лидеров рынка меньше всего (в процентном отношении) подорожал KIA Rio – всего на 8,3% (или на 65 000 руб.). А вот отечественные «лады» прибавили сильнее – Granta стала дороже на 12,1% (+55 000 руб.), Vesta на 14,9% (+94 000 руб.). Подчеркнем, что речь идет о минимальной цене на новый автомобиль в базовой комплектации. Надо сказать, что KIA Rio была чуть ли не самой «скромной» моделью по удорожанию в ТОП-20. Меньше нее прибавку получили только Skoda Rapid (+7,6%) и Hyundai Solaris (+4,5%). На большинство остальных популярных автомобилей цены выросли на 10% и более.

Своим мнением о текущей ситуации поделился руководитель пресс-службы аналитического агентства «АВТОСТАТ» Азат Тимерханов, который поменял автомобиль как раз год назад. «В середине марта прошлого года я решил купить новую LADA Vesta SW. Уже тогда было понятно, что цены будут расти, да и ситуация с распространением коронавируса не предвещала ничего хорошего. Как оказалось, поступил тогда абсолютно верно. Сейчас автомобиль в моей комплектации стоит на 100 тысяч рублей дороже, да и не факт, что можно купить машину сразу, из наличия. Наши аналитики уже подшучивают: когда надумаешь продавать свою «Весту», то в деньгах не потеряешь – остаточная стоимость будет 100%, а, может, и выше», - рассказывает он. «Европейцы» среди рекордсменов Рекордсменами по удорожанию, получившими за год «плюсом» более 15%, оказались европейские модели, а именно: Renault Duster (+16,7%), Renault Sandero (+16,9%), Volkswagen Tiguan (+16,9%), Skoda Kodiaq (+20,8%) и Volkswagen Polo (+32,9%). Справедливости ради стоит отметить, что за прошедший год три из этих пяти моделей получили существенные обновления – Volkswagen Polo (июль 2020-го, новое поколение), Volkswagen Tiguan (декабрь 2020-го, рестайлинг), Renault Duster (март 2021-го, новое поколение).

Рост цен за год на 20 популярных моделей российского рынка

«Немцы» в премиум не церемонятся В премиальном сегменте рынка рост цен был еще более ощутимым. Из первой пятерки лидеров только японский Lexus RX прибавил минимальные 8% к прошлогодней цене. А вот «немцы» тут церемониться не стали и добавили в прайсы сразу 20 – 28%.

Рост цен за год на 5 популярных премиальных моделей российского рынка

Инфляция, дефицит... Что еще? Помимо очевидной причины роста цен, которая связана с колебаниями курсов валют, эксперты называют еще несколько. В их числе инфляция, уровень которой в 2020 году оказался самым высоким за последние четыре года. Согласно данным Росстата, он составил 4,9%. Выше было только в 2016-м, когда инфляция достигла 5,5%.

Отчасти росту цен способствовал и дефицит машин на складах у дилеров, который возник еще минувшей осенью и сохранялся в течение 1 квартала по самым востребованным моделям и комплектациям. Наличие дефицита подтверждали и сами дилеры, ссылаясь, к примеру, на разрыв производственных связей и рост стоимости комплектующих. «Автомобили есть в наличии в дилерских центрах, но в связи со сбоями в поставках – нарушение сроков, объемов, вариативности – ассортимент ограничен. Однако при желании клиент сможет найти подходящий автомобиль. Из-за нарушений логистических цепочек сроки ожидания предзаказанных автомобилей увеличились. По разным брендам это разный период, например, по Volkswagen ожидание составляет 2 – 3 месяца», - отмечал не так давно генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Денис Петрунин. Переписывать прайсы автопроизводителей подталкивает и заявленное ранее Минпромторгом повышение утилизационного сбора. В текущем году оно составит 25%, но, как заявляют чиновники, это не повлияет на стоимость автомобилей российской сборки. Брендам с локализацией повышение утильсбора компенсируют субсидиями. А вот дилеры уверены, что рост цен все равно продлится. «Если ставки утилизационного сбора будут увеличены, то в отдельных сегментах рынка это может вызвать дополнительный рост цен в пределах 5%», - сообщил нам ранее директор по развитию компании «Рольф» Владимир Мирошников.



Рост цен не остановить В целом же, по прогнозам экспертов, в текущем году нас ожидает дальнейшее повышение цен на автомобили. «Цены на новые автомобили в нынешнем году могут вырасти на 7 – 10%. Дело в том, что еще не отыграно до конца падение рубля и в этом году ожидается его дальнейшее ослабление», - считает директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков.