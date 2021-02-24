Вопрос эксперту: «Когда закончится дефицит на авторынке?»

На российском авторынке до сих сохраняется дефицит – несмотря на то, что производители начали решать эту проблему еще прошлой осенью. Когда ситуация с нехваткой машин у дилеров может нормализоваться и стоит ли покупать автомобиль сегодня из имеющегося ассортимента? С этими вопросами мы обратились непосредственно к участникам авторынка.

Андрей Каменский, директор по маркетингу, АГ «АВИЛОН»:

- В автомобильной отрасли главным сдерживающим продажи фактором является сохраняющийся по многим маркам дефицит автомобилей. Эта проблема в целом заметно сказывается на динамике рынка и, вероятнее всего, сохранится как минимум до конца первого квартала. Дефицит товарного ресурса зафиксирован и на складах дилеров: объемы запасов почти не изменятся до середины 2021 года.

В массовом сегменте в дефиците все модели Volkswagen – Polo, Tiguan, Touareg и Passat. Нехватка наблюдается на ликвидные комплектации Hyundai Creta, а также модели Palisade и Elantra. В премиальном сегменте в высоком спросе модели марки BMW: в дефиците 3-я серия, модели Х3, Х4, Х5, Х6 и Х7. По Audi – Q3, Q5, Q7, Q8 и А3. Дефицит по всем комплектациям Jaguar E-Pace и F-Pace, а также моделям Land Rover Defender, Discovery Sport, Range Rover Evogue и Range Rover Velar. Срок ожидания автомобилей зависит от марки и модели, а также от комплектации и года выпуска.

Сегодня у покупателей в первую очередь сформировано желание приобрести автомобиль «здесь и сейчас» в имеющемся у дилеров цвете и комплектации. Со своей стороны дилеры также предлагают клиентам оставшиеся на складах модификации. При наличии дефицита существенно сократились скидки, а дополнительные программы по стимулированию продаж от импортера либо сокращены, либо прекратили свое действие вовсе. Часть прошлогодних автомобилей действительно была продана без скидок. Но даже при текущей ситуации не стоит медлить с покупкой, так как автомобили дорожают, а все новые поставки будут уже по новому прайсу.

Уже абсолютно ясно, что дефицит на автомобильном рынке сохранится как минимум до конца первого квартала 2021 года, а объемы складских запасов начнут восполняться, возможно, только ближе к лету, и то постепенно. Главной проблемой дилеров в 2020 году был образовавшийся дефицит, сейчас производители постепенно выходят на запланированные объемы, но при этом есть некие проблемы с комплектующими. Мы уверены, что импортеры в ближайшее время урегулируют этот вопрос. На протяжении всего года продажи автомобилей будут зависеть от их наличия, в дополнение на динамике рынка будет сказываться уровень стоимости автомобилей, на что влияют инфляция и колебание валюты. В целом динамика рынка и объемы продаж будут определяться развитием эпидемиологической ситуации.

Денис Петрунин, генеральный директор, ГК «АвтоСпецЦентр»:

- Дефицит популярных моделей автомобилей, появившийся в конце прошлого года, сохранится как минимум до конца первого квартала 2021-го. Это связано с разрывом производственных связей и ростом стоимости комплектующих. Ситуацию усугубляет начавшаяся в Европе вторая волна коронавируса. Если не будет введен повторный локдаун и распространение вируса удастся притормозить, ближе к лету поставки нормализуются.

Автомобили есть в наличии в дилерских центрах, но в связи со сбоями в поставках – нарушение сроков, объемов, вариативности – ассортимент ограничен. Однако при желании клиент сможет найти подходящий автомобиль. Из-за нарушений логистических цепочек сроки ожидания предзаказанных автомобилей увеличились. По разным брендам это разный период, например, по Volkswagen ожидание составляет 2 – 3 месяца.

При текущей стоимости российской валюты по отношению к доллару и евро высока вероятность сокращения поставок импортных автомобилей в Россию и отсутствие роста объемов локального производства. При этом цены на автомобили будут продолжать расти. Пока на авторынке сохраняется дефицит предложений, по большинству брендов не будет масштабных акций и программ поддержки. Из-за снижения потребительского интереса установится рыночный баланс спроса и предложения.

Тем, кому нужен автомобиль, мы не советуем откладывать покупку. Снижения цен точно не будет, и даже если ближе к лету будут запущены акции и программы поддержки, то объем скидки не превысит ту разницу, на которую автомобиль успеет подорожать к тому времени. Покупка автомобиля в кредит сейчас более выгодна, чем покупка автомобиля потом, но без кредита.

Владимир Мирошников, директор по развитию, компания «РОЛЬФ»:

- Ситуация с доступностью новых автомобилей постепенно нормализуется. Тем не менее, в ряде брендов как массового, так и премиального сегмента доступность автомобилей некоторых моделей и комплектаций ограничена. Из-за жестких ограничительных мер в мире пострадали цепочки поставок запчастей и комплектующих на сборочные предприятия, что выражается в значительных задержках и переносах сроков поступления автомобилей к дилерам. По «трубе поставок» мы видим, что дефицит на авторынке будет сохраняться – в первом и, вероятно, во втором квартале.

Цены на автомобили сохраняют тенденцию к росту, а ожидаемое повышение размера утилизационного сбора вызовет на авторынке новую волну подорожания. Сейчас мы вновь видим покупателей, которые рассматривают автомобиль как инвестицию и покупают его, чтобы сохранить сбережения от обесценивания.

Если потребность в приобретении автомобиля назрела, то лучше не откладывать покупку – сэкономить точно не получится. Автомобиль можно выбрать из наличия, а если представленные варианты не устраивают – заказать поставку автомобиля в желаемой комплектации. При этом жестко зафиксировать цену на момент поставки сейчас невозможно. На фоне повышения цен некоторые покупатели готовы обратить внимание на качественные автомобили с пробегом: здесь выбор шире, цены доступнее, хотя они тоже идут вверх вслед за новыми автомобилями.

Трудно давать прогнозы, когда дефицит будет полностью устранен, так как здесь могут иметь значение не только производственные мощности. Сейчас ситуация с доступностью автомобилей лучше, чем осенью прошлого года, и мы надеемся на ее постепенную нормализацию.

Евгений Астафуров, генеральный директор, ГК «Башавтоком»:

- На данный момент сильного недостатка склада, по крайней мере, в массовых брендах, не наблюдается. Ситуация улучшилась относительно прошлого года. Однако, по прогнозам, небольшие перебои с поставками еще могут наблюдаться в первом квартале текущего года.

В 2020-м году дефицит затронул как массовый, так и премиальный сегмент авторынка. В наличии были в основном неходовые или максимальные комплектации. Сегодня проблем с долгим ожиданием мы не наблюдаем, очередей как таковых уже не возникает. Сейчас в основном идет ожидание тех автомобилей, которые только вышли на рынок или готовятся выйти в ближайшее время.

Ситуация с нехваткой машин у дилеров уже почти выровнялась, в этом квартале ожидаем, что проблема полностью уйдет. Надеемся на то, что эпидемиологическая ситуация вновь не обострится, сейчас наблюдаем только улучшения. Какой бы ни была ситуация на рынке, покупать автомобиль всегда выгоднее сейчас, тем более, когда дефицита уже не наблюдается.