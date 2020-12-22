Вопрос эксперту: «Что ждет российский авторынок в 2021 году?»

Несмотря на повышенный спрос на новые машины в последние месяцы, уже в ближайшее время российский авторынок может вернуться к падению. Какие факторы будут определять рыночную динамику в наступающем 2021 году? С этим вопросом мы обратились к ведущим автомобильным дилерам.

Вячеслав Зубарев, президент, Ассоциация «РОАД»:

- Уходящий год показал, что появление «черных лебедей» никто не отменял. Авторитейлу пришлось в срочном порядке адаптироваться к сложившейся ситуации и перенастраивать привычные алгоритмы и схемы. Надеюсь, что 2021 год пройдет спокойнее, вероятность таких же потрясений мала.

Повышенный спрос в последние месяцы и сокращение производств большинства брендов весной – два фактора, которые привели к пустым складам дилеров. Дефицит автомобилей сохранится до конца года, а на некоторые модели продлится еще в начале следующего. В первом квартале 2021-го ситуация вернется в привычное русло.

К сожалению, предполагаю, что повышенный спрос на автомобили в последние месяцы обернется падением рынка в начале 2021 года. Мы понимаем, что на рынок в следующем году будут влиять две вещи: рост цен и уровень доходов населения. По нашим прогнозам, регулярное повышение цен на автомобили продолжится в январе, но резкого скачка цен, более 2 – 3%, не ожидаем. Понятно, что ни один производитель не может долго работать в убыток и, соответственно, поднимет цены, покрывая дополнительные расходы из-за падения курса рубля. А поскольку пока нет перспектив для роста доходов населения, значит, определяющим фактором наряду с повышением цен станет поддержка спроса правительством через льготные программы кредитования. В целом, как мы видим на сегодняшний день, динамика роста авторынка в следующем году будет в пределах 3 – 5%, но при этом первый квартал просядет по сравнению с 2020 годом.

Роман Слуцкий, генеральный директор, ГК «Аларм-Моторс»:

- Есть понимание, что преобладающее большинство ведущих российских дистрибьюторов закладывает сокращение объемов продаж на первый квартал следующего года на 5 – 10%. Автомобилей у дилеров будет по-прежнему немного, и рассчитывать на супервыгодные постновогодние распродажи покупателям не стоит.

При этом по итогам 2021 года практически все автопроизводители, располагающие собственными производственными мощностями в России, рассчитывают на рост своих продаж на 3 – 7%. Лишь отдельные марки в 2021 году планируют осуществить «прорыв» в следующем году и продемонстрировать прирост продаж на 20% и более. Это, в первую очередь, Haval, Geely, Genesis и Ford Transit. Основным устойчивым драйвером рынка должны стать госпрограммы по стимулированию сбыта легковых и коммерческих автомобилей, производимых в России. Полагаю, что программы будут возобновлены и расширены уже весной. Как всегда, спрос на российском авторынке будет находиться под сильным влиянием устойчивости национальной валюты.

Что касается ценовой стратегии автопроизводителей в будущем году, я не думаю, что стоит ожидать резкого повышения цен на автомобили в январе или в феврале. На мой взгляд, цены будут расти в пределах 0,5 – 1% в месяц. Авторынок – это стратегическая конкуренция за умы и кошельки потребителей. Никто из участников не готов потерять свое место в корзине. Все внимательно наблюдают за поведением друг друга. Цена того или иного товара на рынке и его объемы продаж находятся в прямой зависимости друг от друга. Повышение утильсбора увеличит цены на чистый импорт и снизит его объемы продаж.

Если говорить о возникшем в этом году дефиците на авторынке, то о полноценном насыщении складов автодилеров в четвертом квартале говорить не приходится. Работаем «с колес». Из известных мне марок лишь Mazda и Haval смогли к середине декабря существенно пополнить дилерские запасы и обеспечить себе неплохой финиш в декабре. Другие марки так и не смогли в полной мере удовлетворить спрос.

В следующем году в легковом сегменте смены лидеров не произойдет. При этом ведущие китайские марки будут последовательно отвоевывать внимание потребителя. Вероятно, уже в следующем году китайские бренды смогут преодолеть цифру в 100 тыс. проданных автомобилей. Это уже много, но пока лишь начало их роста в России.

Владимир Мирошников, директор по развитию, компания «РОЛЬФ»:

- По нашим прогнозам, следующий год также будет сложным для авторынка. В январе – феврале можно ожидать нового витка роста цен. С началом нового года автопроизводители обычно корректируют прайс-листы на автомобили, чтобы компенсировать инфляцию. Если ставки утилизационного сбора будут увеличены, то в отдельных сегментах рынка это может вызвать дополнительный рост цен в пределах 5%. Доходы населения «не успевают» за ростом цен, что сдерживает рынок.

Цены на автомобили постепенно, но неуклонно росли все последние годы, и 2020-й не стал исключением. Эта тенденция сохранится и в будущем году. В таких условиях автомобиль уже можно рассматривать как вложение денег: нашим клиентам зачастую удается продавать свои транспортные средства, которыми они пользовались несколько лет, дороже, чем их покупали.

Также рынку пока не удается преодолеть дефицит, и в некоторых брендах он будет сохраняться и в первом квартале будущего года. Вторая волна пандемии, которая пришла в Европу, ставит под угрозу стабильность новых поставок.

Если говорить о распределении спроса по сегментам, то наблюдается отчетливая тенденция к росту сегмента кроссоверов. Также появляются модели промежуточных классов, которые находятся как бы между кроссоверами и обычными легковыми автомобилями. В рамках каждого класса преимущество получают те модели, производство которых локализовано в России.

Делать прогнозы динамики авторынка на более отдаленную перспективу сейчас сложно. Результаты второго квартала мы будем сравнивать с низкой базой 2020 года, поэтому формальный рост продаж «год к году» не будет свидетельствовать о стабилизации рынка. В среднесрочной перспективе фактором роста рынка станет необходимость обновления российского автопарка, средний возраст которого пока продолжает увеличиваться, а также доступные предложения по автокредитованию. Немаловажным фактором, который будет влиять на рынок в 2021 году, могут стать меры по поддержке отрасли, которые будет реализовывать государство. Чем больше брендов и моделей попадут в госпрограмму, тем заметнее будет эффект.

Евгений Астафуров, генеральный директор, ГК «Башавтоком»:

- В начале 2021 года стоит ожидать падения авторынка из-за вполне прогнозируемого повышения цен с 1 января и, отчасти, насыщения спроса в последние месяцы 2020 года. В целом, скорее всего, 2021-й будет немного тяжелее уходящего года, если государство достаточно оперативно не начнет поддержку продаж новых автомобилей через субсидирование кредитных предложений.

Рост цен на авторынке в начале года может составить от 1% до 3%, а что касается ценовой политики в целом, то производители продолжат традиции 2020-го и будут стараться поэтапно увеличивать отпускные цены на свои модели на протяжении всего года.

В наиболее выгодном положении, как всегда, останутся автомобили бюджетного сегмента. В рейтинге продаж вряд ли стоит ожидать существенных перестановок. По новинкам толчок могут дать выход на рынок новых Renault Duster, Volkswagen Tiguan и Hyundai Creta, а также обновленных LADA Largus и LADA Niva.

Что касается возникшего в этом году дефицита на авторынке, на данный момент поставка автомобилей нормализуется и начинает входить в привычное русло. К середине первого квартала ситуация должна полностью стабилизироваться.

Артем Максимов, директор по стратегическому маркетингу, ГК «Прагматика»:

- Повышенный спрос, очевидно, уже заканчивается, и мы быстро возвращаемся в «рынок покупателя», когда у него появляется выбор, и он делает его, исходя из лучшего для себя клиентского опыта – это приведет к усилению борьбы за внимание потенциального клиента и удержания и развития своей клиентской базы. Трафик новых клиентов, очевидно, будет дорожать, маржинальность единицы продажи автомобиля будет уменьшаться.

В целом я верю в сценарий, что 2021-й будет годом начала плавного восстановления экономики, но если говорить о ее влиянии на спрос, то сегмент бюджетных автомобилей, в котором мы работаем, в большей степени будет реагировать на стимулирующие программы в виде различных поддержек, при условии применения которых мы можем увидеть и оптимистичные цифры в 1,5 млн новых машин по итогам года.

Вероятность «обвального падения» спроса в ближайшем году я аккуратно оцениваю как низкую: количество влитых денег будет подогревать этот спрос, но надо понимать, что в любом случае мы находимся в стадии высокой нестабильности и зависимости от мало предсказуемых факторов, поэтому строя планы на год, необходимо закладывать повышенные ресурсы на мониторинг развития ситуации и быть в постоянной готовности оперативно реагировать на ее развитие.

Андрей Творогов, руководитель группы онлайн-продаж дирекции развития продаж, ГК «БИЗНЕС КАР»:

- По моему мнению, в начале 2021 года на автомобильном рынке России сохранится выжидательная позиция. Это будет обусловлено рядом факторов: динамикой курса валют по отношению к рублю, ценообразованием, маркетинговой и экономической поддержкой дистрибьюторов дилерской сети, а также общей ситуацией с эпидемией COVID-19.

Очередное падение спроса может произойти при резком увеличении цен на автомобили и дальнейшем снижении курса валют по отношению к рублю. Также может сказаться решение властей, направленное на усиление ограничений в связи с ухудшающейся ситуацией из-за COVID-19. Можно предположить, что если рубль продолжит незначительно усиливать свои позиции по отношению к доллару США и евро, перечисленные выше факторы стабилизируются, а также будет быстрое пополнение складов автомобилями Toyota (RAV4 и Camry) нового года выпуска, благодаря производству в России, то спрос будет поддерживаться в начале года на стабильно высоком уровне.

По оптимистичному сценарию, на который рассчитывает ГК «БИЗНЕС КАР», продажи в 2021 году можно оценить около 110% от прогноза рынка на 2020 год – это примерно 1,6 млн штук. Доля Toyota и Lexus на российском авторынке будет составлять примерно 7,5%, что сопоставимо с долей по прогнозу 2020 года.

Переход года, окончание режима «промсборки» и плановое повышение утильсбора – все это суммарно может увеличить цену новых автомобилей до 10%. При этом повышение цен будет проходить поэтапно, чтобы не было резких скачков.

Нехватка машин продолжает сказываться на рынке новых автомобилей, формируя повышенный спрос на многие модели брендов Toyota и Lexus. Тем не менее, ситуация постепенно меняется в сторону стабилизации поставок и, соответственно, выравнивания спроса в зависимости от модели, конечно. Так, автомобили иностранного производства продолжают поставляться с ощутимой нехваткой, что провоцирует и ажиотажный спрос на них. В то же время модели локальной сборки (Toyota RAV4 и Camry) уже в январе будут поставляться 2021 года производства, что позволяет покупателям сделать выбор: купить здесь и сейчас по ценам на фоне ажиотажа и исходя из наличия автомобилей на складе или подождать месяц и купить автомобиль 2021 года выпуска по розничной цене уже в январе.

Алексей Гуляев, операционный директор, АГ «АВИЛОН»:

- В последние месяцы уходящего года на автомобильном рынке наблюдается повышенный спрос, связанный, в первую очередь, с желанием клиентов приобрести автомобиль до Нового года, пока еще все-таки малая доля ТС есть в наличии. В ноябре завершились программы льготного кредитования, и клиенты старались успеть совершить сделку, что, в свою очередь, повлияло на увеличение рынка. На динамике декабря сказывается предстоящая традиционная индексация стоимости на автомобили – по этой причине люди стараются успеть приобрести машину до 1 января.

В начале 2021 года на рынок повлияет сезонное повышение стоимости. Несмотря на то, что цены сейчас находятся под давлением девальвации рубля и с января по октябрь выросли в среднем от 3% до 15%, на что в совокупности повлияла инфляция, обновление модельного ряда и колебание курса, традиционная индексация цен произойдет, к тому же планируется повышение утилизационного сбора. Предполагается, что рост утильсбора составит до 30%, при таком сценарии цены на импортные автомобили автоматически вырастут от 2% до 4%. Автомобильные марки с высокой степенью локализации этот фактор затронет в меньшей степени по причине компенсации государством утильсбора через промышленные субсидии.

Дополнительным обстоятельством снижения спроса станет отсутствие существенных скидок, которых не предполагается, как это традиционно бывает, в первом квартале 2021 года, по причине отсутствия насыщенного склада автомобилей.

Наиболее заметным и влиятельным фактором в автомобильной отрасли остается дефицит автомобилей, который сохраняется по большинству марок. Это сдерживает рост продаж, так как мы могли реализовать в этом году значительно больше машин. Тренд на дефицит товарного ресурса продолжится в первые месяцы 2021 года. Ожидать изменений можно в конце первого – начале второго квартала. Объемы поставок в 2021 году планируются с ростом к 2020 году только ближе к середине года, что предположительно в среднем составит плюс 6 – 8% в связи с локдауном нынешнего года.

По некоторым маркам спрос продолжает превышать предложение. В массовом сегменте мы до сих пор фиксируем нехватку кроссоверов Hyundai – Creta и Santa Fe и ходовых седанов Solaris. В дефиците автомобили Volkswagen, в особенной степени это касается модели Polo. На рынке автомобилей премиум-класса схожая ситуация с дефицитом модельного ряда: мы ожидаем поставки SUV и ходовых серий всех премиальных брендов. В зависимости от марки и модели автомобиля срок ожидания может составить от 1,5 до 6 месяцев.

На тенденции 2021 года может повлиять налог «на роскошь», о котором клиенты задумываются перед покупкой автомобиля, что, в свою очередь, тоже зависит от изменения цен на рынке. По причине неоднократного повышения стоимости ряд моделей нижнего уровня выросли в цене и приблизились к пороговой планке. Не меньше клиенты заботятся о мощности своего автомобиля, а именно, чтобы она не превышала 250 л.с. – ставка налога в том числе зависит и от этого показателя. Покупатели гораздо чаще выбирают модели до 250 л.с., это более продаваемые модификации.