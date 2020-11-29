Что будет с рынком легковых автомобилей в 2021 году?

В рамках прошедшей конференции «AUTOSTAT Analytic Day», эксперты агентства представили несколько сценариев развития автомобильного рынка в России в следующем году – базовый, оптимистичный и пессимистичный.

По нашим расчетам, в 2021 году объем рынка новых легковых автомобилей может составить от 1 млн 250 тыс. до 1 млн 520 тыс. единиц, что будет соответствовать либо падению на 12%, либо росту на 5% относительно нынешнего года.

В основу расчетов был положен прогноз Минэкономразвития и основные макроэкономические показатели на 2021 год, такие как темпы роста ВВП, среднегодовая цена на нефть, курс доллара, инфляция и т.д. Согласно этому прогнозу, в следующем году в России должно начаться восстановление экономики, поэтому есть определенные основания считать, что в 2021 году рынок будет чувствовать себя лучше, чем в 2020-м.

Что же касается итогов текущего года, то, как видно из графика, в 2019 году российский авторынок начал снижение, которое однозначно продолжится в 2020-м. Но если в прошлом году спад рынка составил некритичные 3%, то в нынешнем эксперты агентства «АВТОСТАТ» прогнозируют объем рынка на уровне 1 млн 430 тыс. единиц, что на 10% ниже уровня 2019 года.

С более подробными выводами экспертов можно ознакомиться в отчете «Прогноз российского рынка новых легковых автомобилей на 2020 год (ежемесячный мониторинг)».