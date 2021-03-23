Авторынок и автокредитование в феврале показали рост

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» выяснили, что в феврале 2021 года россияне купили 111,5 тыс. новых легковых машин. Это на 1,3% больше, чем за тот же период прошлого года. Между тем, как стало известно, выдача автокредитов в последний зимний месяц тоже увеличилась.

Так, по данным НБКИ, в феврале было выдано в общей сложности 72,6 тыс. кредитов на покупку автомобилей (новых и подержанных). Этот результат оказался на 5,3% выше уровня годичной давности.

Как отмечает исполнительный директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов, синхронная положительная динамика на авторынке и в автокредитовании во многом связана со стремлением покупателей использовать возможности госпрограмм «Первый / Семейный автомобиль» и с продолжающимся ростом цен на автомобили, что заставляет покупателей приобретать их раньше, не дожидаясь очередного удорожания. «Продолжается и рост выдач автокредитов на автомобили с пробегом, т.к. цены на «свежие» автомобили в хорошем состоянии также продолжают расти», - добавляет эксперт.

О том, какой была ситуация на авторынке и в автокредитовании в различных регионах страны по итогам февраля нынешнего года, можно узнать здесь.

Как будет дальше складываться ситуация в сфере автокредитования? Об этом и многом другом расскажут эксперты в рамках ежегодного форума «FinAuto-2021. Финансовые инструменты рынка», который агентство «АВТОСТАТ» проведет 21 апреля.

Фото: АВТОСТАТ