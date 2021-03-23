НБКИ и АВТОСТАТ: в феврале выдача автокредитов выросла на 5%

По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в феврале 2021 года количество купленных в кредит автомобилей (новых и подержанных) составило 72,6 тыс. единиц. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число выданных автокредитов выросло на 5,3% (в феврале 2020 года – 68,9 тыс. шт.) (Диаграмма 1).

Диаграмма 1. ДИНАМИКА КОЛИЧЕСТВА ВЫДАННЫХ АВТОКРЕДИТОВ В 2020 – 2021 ГОДАХ, шт.

В то же время объём рынка новых легковых автомобилей, согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в феврале 2021 года увеличился на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 111,5 тыс. единиц (в феврале 2020 года – 110,1 тыс. шт.).

В свою очередь средний Персональный кредитный рейтинг (ПКР) заемщика по автокредитам в феврале 2021 года составил 681 балл (минимальное значение – 300 баллов, максимальное – 850 баллов) (Таблица 1).

Таблица 1. СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНОГО КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГА (ПКР) ПО РАЗМЕРУ АВТОКРЕДИТА, баллы

В феврале 2021 года самое большое количество выданных автокредитов в регионах РФ было отмечено в Москве (6 тыс. шт.), Санкт-Петербурге (4,6 тыс. шт.), Московской области (4,4 тыс. шт.), Татарстане (3,4 тыс. шт.), а также в Краснодарском крае (2,9 тыс. шт.).

При этом в феврале 2021 года в регионах РФ была отмечена разнонаправленная динамика выдачи автокредитов. Так, самый большой рост выдачи (среди 30 регионов-лидеров по количеству выданных автокредитов) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года был зафиксирован в Калужской (+20,5%), Воронежской (+19,9%), Новосибирской (+19,4%), Нижегородской (+15,1%) и Омской (+13,5%) областях. В то же время ряд регионов продемонстрировал снижение данного показателя, в т.ч. Кемеровская (-35,8%) и Самарская (-8,8%) области, а также Башкортостан (-6,3%), Пермский край (-4,1%) и Татарстан (-1,2%) (Таблица 2).

«Начало 2021 года было отмечено некоторым ростом выдачи автокредитов, - считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Достаточно высоким остается и уровень одобрения заявок граждан на автокредиты. Основными причинами, объясняющими данные тенденции, стали госпрограммы льготного автокредитования, которые заработали с начала текущего года, а также ожидание роста цен на автомобили. Стоит отметить, что росту выдачи также способствовал сохраняющийся интерес к покупке автомобиля в кредит со стороны граждан с высокими значениями Персонального кредитного рейтинга (ПКР)».

«В последний зимний месяц и покупки автомобилей, и выдачи автокредитов показали рост по отношению к февралю 2020 года, – говорит исполнительный директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов. – То, что обеим отраслям удалось синхронно продемонстрировать положительную динамику, во многом связано со стремлением покупателей использовать возможности госпрограмм «Первый / Семейный автомобиль», которые были возобновлены в начале года, а также с продолжающимся ростом цен на автомобили, что заставляет покупателей приобретать их раньше, не дожидаясь очередного удорожания. Продолжается и рост выдач автокредитов на автомобили с пробегом, т.к. цены на «свежие» автомобили в хорошем состоянии также продолжают расти».

Более подробная информация о состоянии рынка новых легковых автомобилей в ряде российских регионов содержится в Таблице 3.

Таблица 2. ДИНАМИКА ВЫДАЧИ АВТОКРЕДИТОВ (НА НОВЫЕ АВТОМОБИЛИ И АВТОМОБИЛИ С ПРОБЕГОМ) В РЕГИОНАХ РФ В ФЕВРАЛЕ 2021 ГОДА В СРАВНЕНИИ С АНАЛОГИЧНЫМ ПЕРИОДОМ 2020 ГОДА (среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования)

Таблица 3. ДИНАМИКА ПОКУПОК НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РЕГИОНАХ РФ (среди 30 регионов-лидеров по объемам рынка) В ФЕВРАЛЕ 2021 ГОДА ПО СРАВНЕНИЮ С ФЕВРАЛЕМ 2020 ГОДА