На покупку новых автомобилей в 2020 году было потрачено 2,5 трлн рублей | АВТОСТАТ

На покупку новых автомобилей в 2020 году было потрачено 2,5 трлн рублей

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На покупку новых автомобилей в 2020 году было потрачено 2,5 трлн рублей

АВТОСТАТ ОМНИБУС - 2020. Новые автомобили: мнения автовладельцев (пятая волна)
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За весь прошлый год на покупку новых легковых автомобилей россияне потратили 2,5 трлн рублей. Это на 2% меньше, чем в 2019 году. Такие данные привел директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков в ходе пресс-конференции «Ключевые цифры авторынка – 2020» (запись доступна по ссылке).

Стоит отметить, что несмотря на рост средневзвешенной цены (+7%), емкость рынка во многом снизилась вследствие падения продаж новых машин, которое по итогам 2020 года составило 9%.

Более 70% потраченных денег пришлось на автомобили массового сегмента – 1,78 трлн рублей. При этом данный показатель за год сократился на 5%. Оставшиеся примерно 30% – это емкость рынка премиальных машин, которая, напротив, выросла (+6% до 0,72 трлн рублей).

Больше информации об авторынке – не только итоги, но и прогнозы – будут озвучены на форуме автобизнеса «ForAuto – 2021», который пройдет 17 февраля в режиме онлайн (подробности и регистрация – здесь).

Фото: Бизнес Кар

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