В 2020 году средневзвешенная цена нового автомобиля выросла на 7% | АВТОСТАТ

В 2020 году средневзвешенная цена нового автомобиля выросла на 7%

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В 2020 году средневзвешенная цена нового автомобиля выросла на 7%

Обзор рынка легковых автомобилей в России
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По итогам 2020 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 1,68 млн рублей. Это на 7% больше, чем в 2019 году. Такие данные привел директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков в ходе пресс-конференции «Ключевые цифры авторынка – 2020» (запись доступна по ссылке).

При этом средневзвешенная цена автомобиля массового сегмента в прошлом году достигла 1,33 млн рублей, увеличившись на 4%. А вот такой же показатель в премиум-сегменте вырос значительнее – на 13% до 4,93 млн рублей.

Отметим, что средневзвешенная цена рассчитывалась на основе средних значений рекомендованных дистрибьютором цен и объемов продаж по каждой модели с учетом модификаций (объем двигателя, привод, трансмиссия, кузов).

Больше информации об авторынке – не только итоги, но и прогнозы – будут озвучены на форуме автобизнеса «ForAuto – 2021», который агентство «АВТОСТАТ» проведет 17 февраля в режиме онлайн (подробности и регистрация – здесь).

Фото: АВТОСТАТ

Автор: , источник: АВТОСТАТ

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