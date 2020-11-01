На новые автомобили в России потрачено 1,7 трлн рублей

На покупку новых легковых машин россияне за 9 месяцев 2020 года потратили 1 трлн 711 млрд рублей. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», это на 7% меньше, чем в январе – сентябре прошлого года.

Несмотря на продолжающийся рост цен, емкость рынка снизилась вследствие падения продаж новых автомобилей, которое по итогам 9 месяцев нынешнего года составило 14%.

Примерно десятая часть всей емкости рынка за указанный период пришлась на машины отечественных марок – 164 млрд рублей. Соответственно на покупку иномарок было затрачено 1 трлн 547 млрд рублей, что немного выше 90% общей емкости.

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Фото: АВТОСТАТ