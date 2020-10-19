За 6 лет цены на новые автомобили выросли на 67%

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели исследование динамики цен на новые легковые автомобили в России и основных курсов валют с сентября 2014-го по сентябрь 2020 года.

По результатам этого исследования они пришли к выводу, что средневзвешенная цена нового автомобиля в нашей стране за последние шесть лет выросла на 67% За это время рост стоимости машин на рынке не смог сравниться с глубиной падения курса рубля по отношению к мировым валютам: он значительно отстает. Отметим, что рубль упал по отношению к доллару - вдвое, к японской йене - даже немного сильнее. Евро и китайский юань выросли по отношению к рублю не менее чем на 80%. Добавим к этому инфляцию, которая никуда не исчезает. Все это говорит о том, что, с большой долей вероятности, цены на автомобили продолжат расти.

Если вспомнить историю предыдущих периодов, отметим, что наиболее активно автомобильные цены росли в конце 2014-го – начале 2015-го, когда падение рубля было наиболее резким. Весьма ощутимое повышение цен происходило также в первой половине 2016-го и 2017-го годов. В начале 2019 года автопроизводители компенсировали повышение ставки НДС до 20%, но затем рост стоимости автомобилей происходил постепенно, поскольку рубль по отношению к главным мировым валютам чувствовал себя относительно стабильно. Цены на автомобили просто «догоняли» потери предыдущего периода.

Что касается 2020 года, то инфографика наглядно демонстрирует текущее положение дел: начало года - очередное падение рубля в отношении к мировым валютам, за которым естественно последовал скачок цен на автомобили. На данный момент курс рубля продолжает падать, и это продолжает сказываться на авторынке. Поэтому основной тренд остается прежним - дальнейший рост цен на автомобили.

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