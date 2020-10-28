Минэкономразвития предложило узаконить займы по водительским правам

Водительские удостоверения предложили уравнять с некоторыми другими документами - для упрощения процедуры идентификации личности при получении микрокредитов, а также ряда других финансовых услуг. С такой инициативой выступило Министерство экономического развития, и уже, как сообщают "Известия", передали это предложение в правительство РФ. Официально законопроект может быть рассмотрен в Думе уже в конце 2020 года, а соответственно весной (в случае принятия) может вступить в силу.

Напомним, что сегодня для упрощённой идентификации россиянину достаточно предоставить в финорганизацию сведения о себе — ФИО, номер паспорта, сотовый телефон и на выбор: данные ИНН, СНИЛС или полиса ОМС. Как раз в перечень документов "на выбор" сейчас и предлагают добавить номер водительского удостоверения. Подобная "упрощёнка" не позволит человеку осуществлять финансовые операции в крупном масштабе, но ее будет достаточно, чтобы получить кредит (до 15 тысяч рублей), сделать почтовый перевод (до 15 тысяч рублей), получить лотерейный выигрыш (до 100 тысяч рублей) или обменять валюту (эквивалентную 100 тыс. рублей), заключить договор с негосударственным пенсионным фондом.

У данного предложения уже появились свои сторонники и противники. Противники, разумеется, опасаются злоупотреблений, поскольку водительское удостоверение - не паспорт, его, несмотря на степени зашиты, все-таки проще подделать, особенно, если они заламинированы. К тому же единого реестра водительских прав (на который могли бы ориентироваться финансовые учреждения) нет, а в России растет число должников, не желающих или не способных вернуть взятые кредиты.

При этом сторонники утверждают, что для минимизации рисков можно продумать какую-нибудь дополнительную проверку документа - например, через Госуслуги. К тому же права нового образца имеют сразу несколько форм защиты, а электронные версии водительских прав (которые можно "носить" вместе со смартфоном) вообще не дают возможности использовать одни права несколькими людьми.