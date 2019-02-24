Электронные водительские права в России введут к 2020 году

В ГИБДД назвали сроки перехода на электронные водительские права. Начальник ГИБДД МВД РФ Михаил Черников рассказал представителям СМИ, что техническая база для перехода на такие документы в ведомстве уже готова: «У нас практически уже есть оцифрованная база. Мы ее ведем с 2011 года». Как пишет ИА REGNUM, электронные водительские права в России планируется ввести к 2020 году.

Ранее аналитическое агентство «АВТОСТАТ» уже сообщало, что разработаны водительские права и свидетельства о регистрации транспортного средства с микрочипом. Тогда в МВД отмечали, что новые документы будут изготавливать на пластиковой основе, верхний и нижний слои которой лазероактивны и содержат микросхему с бесконтактным интерфейсом.

В них также будет применена дополнительная защита от подделки – с помощью цветовой гаммы, защитной фоновой сетки, лазерного нанесения надписей (метод лазерной гравировки), дополнительных рисунков. Так, например, в правом нижнем углу водительского удостоверения появится изображение руля, меняющее цвет с розового на зеленый при изменении угла зрения.

В нижней части документа будет изображение дороги с линиями горизонтальной разметки, выполненное защитной сеткой, имеющей плавный переход из светло-серой цветовой гаммы (левая часть) в серую (правая часть). В правом нижнем углу свидетельства о регистрации ТС появится изображение колеса, также меняющее цвет с розового на зеленый при изменении угла зрения.

Сегодня речь идет уже о том, что документы вообще не придется носить с собой – их заменят электронные версии. Ранее начальник отдела департамента стратегических проектов Минкомсвязи Юрий Парфенов, рассказывал, что электронные права не будут полной заменой ставшего привычным пластика, но станут приложением к смартфону, в котором будут отображены аналогичные данные, что и в стандартном водительском удостоверении.

Новый тип документов позволит бороться с поддельными водительскими удостоверениями, а также не дадут возможности использовать одни права несколькими водителями. После введения электронной версии прав водители смогут не носить с собой бумажные документы. Как показывает статистика, водительское удостоверение забывают большинство, а вот наличие смартфона или айфона проверят всегда. На это и рассчитывали разработчики электронных водительских прав. При этом ведомство предупреждает: форсировать переход на «электронику» никто не будет, а бумажные документы будут действительны.