За 8 месяцев россияне потратили на покупку новых автомобилей 1,5 трлн рублей

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» подсчитали, что с января по август 2020 года на покупку новых легковых машин в нашей стране было потрачено 1 трлн 461 млрд рублей. Также мы рассмотрели, на какие именно автомобили ушли эти деньги.

Как выяснилось, больше всего их россияне потратили на покупку легковых машин европейских марок – 600 млрд рублей, или более 40% от общего количества. В первую очередь тут нужно отметить немецкие премиум-бренды – Mercedes-Benz и BMW (124 млрд и 123 млрд руб. соответственно).

Четверть всех денег была потрачена на покупку автомобилей японских марок (372 млрд руб.), а из них особо выделяется Toyota (154 млрд руб.). Пятая часть затраченных денежных средств ушла на «корейцев» (293 млрд руб.), среди которых, как и в целом по рынку, лидирует KIA (165 млрд руб.).

Около 10% рынка в финансовом исчислении заняли отечественные бренды (137 млрд руб.). Львиная доля тут, естественно, принадлежит LADA (126 млрд руб.). Оставшиеся 4% поделили между собой китайские (42 млрд руб.) и американские (17 млрд руб.) марки.

Найти автомобили различных брендов можно в салонах проверенных дилеров.