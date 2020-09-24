В августе россияне купили в кредит более 86 тысяч автомобилей

Количество купленных в кредит автомобилей (новых и подержанных) по итогам августа 2020 года составило 86,5 тыс. единиц.

Как отмечают в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ), этот показатель в точности соответствует тому, что был в августе 2019-го. Впрочем, в сравнении с результатами июля нынешнего года (100,8 тыс. шт.) наблюдается снижение выдачи автокредитов (-14,2%).

В свою очередь, эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» сообщают об августовском падении рынка новых легковых автомобилей: -7,7% к августу 2010 года и -16,6% к июлю 2020-го.

О том, что происходило на авторынках и в автокредитовании в различных субъектах РФ в августе, можно узнать из совместного пресс-релиза, подготовленного экспертами НБКИ и агентства «АВТОСТАТ».