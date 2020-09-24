НБКИ и АВТОСТАТ: после «рекордного» июля в августе количество выданных автокредитов существенно снизилось

Но осталось на уровне августа прошлого года – 86,5 тыс. единиц.

По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в августе 2020 года количество купленных в кредит автомобилей (новых и подержанных) составило 86,5 тыс. единиц. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных автокредитов не изменилось (в августе 2019 года – 86,5 тыс. шт.).

Диаграмма 1. ДИНАМИКА КОЛИЧЕСТВА ВЫДАННЫХ АВТОКРЕДИТОВ В 2019 – 2020 ГГ., в шт.





При этом по сравнению с предыдущим месяцем – «рекордным» июлем – в августе 2020 года выдача автокредитов существенно сократилась – на 14,2% (в июле 2020 года – 100,8 тыс. шт.).

В свою очередь объем рынка новых легковых автомобилей, согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в августе 2020 года снизился на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 129,1 тыс. единиц (в августе 2019 года – 140 тыс. шт.).

Стоит отметить, что средний персональный кредитный рейтинг (ПКР) заемщика по автокредитам в августе 2020 года составил 679 баллов (минимальное значение – 300 баллов, максимальное – 850 баллов).

В августе 2020 года самое большое количество выданных автокредитов в регионах РФ было отмечено в Москве (6,4 тыс. шт.), Московской области (4,9 тыс. шт.), Санкт-Петербурге (4,8 тыс. шт.), а также Татарстане (4,4 тыс. шт.) и Башкортостане (3,7 тыс. шт.).

При этом в августе 2020 года в регионах РФ была отмечена разнонаправленная динамика выдачи автокредитов. Так, самый большой рост выдачи (среди 30 регионов-лидеров по количеству выданных автокредитов) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года был зафиксирован в Нижегородской (+24,7%), Свердловской (+20,7%), Тюменской (+16,8%) и Ульяновской (+12,5%) областях, а также в Краснодарском крае (+11,2%). В то же время ряд регионов продемонстрировали снижение данного показателя, в т.ч. Кемеровская область (-30,5%), Чувашская Республика (-17,5%), Тульская область (-11,6%), а также Республика Башкортостан (-8,2%) и Московская область (-5,4%) (Таблица 3).

«После «провала» в апреле – мае 2020 года, выдача автокредитов летом, особенно в июле, демонстрировала высокий уровень, - полагает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Такая активность была обусловлена реализацией отложенного спроса на покупку автомобилей, который сформировался весной, в период жестких «карантинных» мероприятий. Однако уже в августе выдача автокредитов существенно замедлилась, но, тем не менее, осталась на достаточно высоком уровне аналогичного периода прошлого года».

«В апреле – мае ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса, самым негативным образом сказались как на работе автодилеров, так и на автокредитовании, – отмечает исполнительный директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов. – В летние месяцы ситуация улучшилась, а в июле даже был зафиксирован рост продаж автомобилей. Но основными причинами улучшения ситуации стали реализация отложенного спроса, расширение условий госпрограмм «Первый / Семейный автомобиль», а также ожидание покупателями повышения цен на автомобили, которым производители компенсируют рост курсов валют, произошедший в марте. Небольшой откат по темпам продаж в августе во многом связан с дефицитом ряда автомобильных марок у автодилеров».

Более подробная информация о состоянии рынка новых легковых автомобилей в ряде российских регионов содержится в Таблице 4.

Таблица 3. ДИНАМИКА ВЫДАЧИ АВТОКРЕДИТОВ (НА НОВЫЕ АВТОМОБИЛИ И АВТОМОБИЛИ С ПРОБЕГОМ) В РЕГИОНАХ РФ В АВГУСТЕ 2020 ГОДА В СРАВНЕНИИ С АНАЛОГИЧНЫМ ПЕРИОДОМ 2019 ГОДА (СРЕДИ 30 РЕГИОНОВ-ЛИДЕРОВ ПО ОБЪЕМАМ ДАННОГО ВИДА РОЗНИЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ)

Таблица 4. ДИНАМИКА ПОКУПОК НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РЕГИОНАХ РФ (СРЕДИ 30 РЕГИОНОВ-ЛИДЕРОВ ПО ОБЪЕМАМ РЫНКА) В АВГУСТЕ 2020 ГОДА (ПО СРАВНЕНИЮ С АВГУСТОМ 2019 ГОДА)