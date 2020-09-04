Госпрограммы по стимулированию авторынка продлят на 2021 год

Льготные госпрограммы по стимулированию спроса на автомобили, произведенные в России, будут продлены на 2021 год, сообщил агентству "ТАСС" замглавы Минпромторга РФ Александр Морозов.

В этом году правительство выделило более 45 млрд рублей на реализацию льготных программ покупки российских автомобилей. В рамках этих программ планируется продать свыше 200 тыс. автомобилей российского производства, из них 122 тыс. машин с начала года уже реализовано.

Сейчас спрос на автомобили российского производства Минпромторг поддерживает программами льготного автокредитования "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль". Также действуют программы льготного лизинга "Русский тягач" и "Свое дело" и новая программа "Доступная аренда", которая, по мнению Минпромторга, стимулирует развитие услуг каршеринга.

Как ранее сообщал "АВТОСТАТ", с июля правительство РФ утвердило изменения в правила выдачи субсидий по льготным автокредитам. Так, действие госпрограммы льготного автокредитования распространено на семьи с одним и более несовершеннолетних детей, а также работников медицинских организаций государственной системы здравоохранения. Также скидка в 10% на стоимость нового автомобиля предоставляется покупателям, которые сдадут в трейд-ин имеющееся у них транспортное средство старше шести лет при условии, что они владели им не менее одного года. Кроме того, оформить автокредит с господдержкой теперь можно и на электромобиль – клиенты могут приобрести его с 25-процентной скидкой от стоимости в любом регионе России.

Вместе с тем, максимальная цена автомобилей, доступных по льготным автокредитам, увеличена с 1 миллиона до 1,5 млн рублей. Напомним, в рамках госпрограммы предусмотрена скидка 10% от стоимости автомобиля. На территории Дальневосточного федерального округа она составляет 25%, но теперь ее получение возможно только при наличии регистрации по месту жительства либо регистрации по месту временного пребывания на территории ДФО. Стоит также отметить, что с 1 июля 2020 года в госпрограммах смогут принять участие автомобили только с оформленными ЭПТС. Остальные параметры остались без изменений.

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