Объем выданных автокредитов во 2 квартале упал более чем на 40%. Так же, как и авторынок

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» выяснили, что во 2 квартале 2020 года россияне купили 224,4 тыс. новых автомобилей. Это на 44% меньше, чем за тот же период прошлого года. Между тем, как стало известно, выдача автокредитов в апреле – июне тоже сократилась более чем на 40%.

Так, по данным НБКИ, во 2 квартале было выдано в общей сложности 142,5 тыс. кредитов на покупку автомобилей (новых и подержанных). Этот результат оказался на 42,4% ниже уровня годичной давности.

Как отмечает исполнительный директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов, пандемия коронавируса и последовавшие ограничительные меры самым негативным образом сказались на работе автодилеров, что в свою очередь не могло не повлиять и на автокредитование.

«И объем покупок новых автомобилей, и объем выданных автокредитов во 2 квартале упали более чем на 40%. Однако с июня ситуация стала улучшаться. В первую очередь потому, что в первый летний месяц была разрешена работа автодилеров в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Во-вторых, были улучшены условия госпрограмм «Первый / Семейный автомобиль», которые оказывает серьезную поддержку как самому авторынку, так и автокредитованию», - добавил г-н Удалов.

О том, какой была ситуация на авторынке и в автокредитовании в различных регионах страны по итогам 2 квартала, можно узнать здесь.