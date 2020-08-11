НБКИ и АВТОСТАТ: во 2 квартале 2020 года количество выданных автокредитов упало на 42,4%

11 августа 2020 года

По информации 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), по итогам 2 квартала 2020 года количество купленных в кредит автомобилей (новых и подержанных) составило 142,5 тыс. единиц. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных автокредитов сократилось на 42,4% (во 2 кв. 2019 года – 247 тыс. шт.). В то же время, согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объём рынка новых легковых автомобилей во 2 квартале 2020 года уменьшился на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 224,4 тыс. единиц (во 2 квартале 2019 года – 400,5 тыс. шт.) (Таблица 1).

Таблица 1. ДИНАМИКА РЫНКА НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И ВЫДАЧИ АВТОКРЕДИТОВ В 2019-2020 ГОДОВ

В свою очередь, средний персональный кредитный рейтинг (ПКР) заемщика по автокредитам в июне 2020 года составил 675 баллов (минимальное значение – 300 баллов, максимальное – 850 баллов).

Во 2 квартале 2020 года самое большое количество выданных автокредитов в регионах РФ было отмечено в Москве (8,6 тыс. шт.), Санкт-Петербурге (7,4 тыс. шт.), Татарстане (7,2 тыс. шт.) и Башкортостане (7 тыс. шт.), а также в Московской области (6,7 тыс. шт.).

При этом самое серьезное сокращение выдачи автокредитов во 2 квартале 2020 года (среди 30 регионов-лидеров по количеству выданных автокредитов) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года было зафиксировано в Москве (-56,4%) и Московской области (-54,5%), Санкт-Петербурге (-50,6%), а также в Краснодарском (-49,4%) и Ставропольском (-49,3%) краях (Таблица 2).

«В период карантинных мероприятий в апреле – мае 2020 года наиболее серьезно в розничном кредитовании пострадала именно выдача автокредитов, - полагает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – В отличие от других типов кредитования граждан, в автокредитовании слабо развиты дистанционные каналы продаж. А традиционное офлайн-кредитование в автосалонах в апреле – мае фактически остановилось. Однако по мере отмены карантинных мероприятий в июне и реализации гражданами отложенного спроса, сегмент автокредитов постепенно начал восстанавливаться».

«Пандемия коронавируса и последовавшие ограничительные меры самым негативным образом сказались на работе автодилеров, что в свою очередь не могло не повлиять и на автокредитование. – отмечает исполнительный директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов. – И объём покупок новых автомобилей, и объём выданных автокредитов во 2 квартале упали более чем на 40%. Однако с июня ситуация стала улучшаться. В первую очередь потому, что в первый летний месяц была разрешена работа автодилеров в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Во-вторых, были улучшены условия госпрограмм «Первый / Семейный автомобиль», которые оказывает серьезную поддержку как самому авторынку, так и автокредитованию».

Более подробная информация о состоянии рынка новых легковых автомобилей в ряде российских регионов содержится в Таблице 3.

Таблица 2. ДИНАМИКА ВЫДАЧИ АВТОКРЕДИТОВ (НА НОВЫЕ АВТОМОБИЛИ И АВТОМОБИЛИ С ПРОБЕГОМ) В РЕГИОНАХ РФ ВО 2 КВАРТАЛЕ (2К) 2020 ГОДА В СРАВНЕНИИ СО 2 КВАРТАЛОМ (2К) 2019 ГОДА (СРЕДИ 30 РЕГИОНОВ-ЛИДЕРОВ ПО ОБЪЁМАМ ДАННОГО ВИДА РОЗНИЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ)

Таблица 3. ДИНАМИКА ПОКУПОК НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РЕГИОНАХ РФ (СРЕДИ 30 РЕГИОНОВ-ЛИДЕРОВ ПО ОБЪЕМАМ РЫНКА) ВО 2 КВАРТАЛЕ (2К) 2020 ГОДА ПО СРАВНЕНИЮ С АНАЛОГИЧНЫМ ПЕРИОДОМ 2019 ГОДА