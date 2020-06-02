KIA Rio и Rio X-Line доступны по расширенным госпрограммам льготного автокредитования

В рамках госпрограмм льготного автокредитования компания KIA предлагает самую популярную в России модель иностранной марки – седан Rio и кросс-хэтчбек Rio X-Line – в любых комплектациях. Между тем, с 1 июня расширен круг потребителей, которым становится доступно льготное автокредитование: теперь оно распространяется на семьи с одним ребенком и на работников медицинских организаций. Выгоды также предлагаются участникам программы Trade-in, сообщает пресс-служба корейской марки.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры KIA в апреле реализовали 4334 автомобиля – это на 78% меньше, чем годом ранее. В результате KIA удерживает лидерство среди иностранных автопроизводителей в России. По итогам четырех месяцев 2020 года в России было продано 56204 автомобиля KIA (-23%), а рыночная доля марки составила 13,5% против 14,2% годом ранее, согласно данным АЕБ.





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