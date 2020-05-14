Mazda предлагает онлайн-решение Русфинанс Банка для дистанционного оформления автокредитов

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В условиях сложной эпидемиологической обстановки компания «Мазда Мотор Рус» предлагает клиентам воспользоваться онлайн-заявкой Русфинанс Банка, чтобы получить дистанционное решение по автокредиту. Для этого на сайт www.mazda.ru добавлен сервис удаленного одобрения банковского кредита при выборе автомобиля, сообщает пресс-служба японской марки.

Цифровой сервис позволяет клиенту, оставаясь дома, не только сконфигурировать или выбрать из наличия понравившийся им автомобиль и рассчитать кредит на его покупку, но и в течение нескольких минут получить дистанционное одобрение по фирменной кредитной программе Mazda Кредит со ставкой от 1,9%. Положительное решение действует 90 дней с момента подачи заявки. Заемщик получает решение банка онлайн, после чего с ним связывается представитель официального дилера для обсуждения деталей покупки и доставки автомобиля.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры Mazda в апреле реализовали 739 автомобилей – на 67% меньше, чем годом ранее. По итогам четырех месяцев 2020 года продажи марки в нашей стране составили 8324 машины, что на 6% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля Mazda составила 2,0% против 1,8% годом ранее, согласно данным АЕБ.

В каких городах есть дилерские центры Mazda, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».